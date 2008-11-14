«Серебряный голос России» покорил тюменцев

В том, что романс любят те, кто умеет слушать музыку в первую очередь сердцем, я смогла еще раз убедиться на концерте Олега Погудина, который состоялся 11 ноября в Концертном зале Тюменской филармонии.
Зал филармонии был полон. Большинство зрителей – убеленные сединами ценители этого немодного в последние годы жанра. Впечатление о не модности романса сложилось в связи с тем, как редко сейчас можно его услышать на телевидении или по радио. Рэп, хип-хоп, рок, джаз, попса, – то, чем кормит нас шоу-бизнес круглосуточно, изощряясь впихнуть через силу «ложечку» даже тем, у кого эти продукты не вызывают аппетита. А вот романс можно услышать разве что на концертах (за что большое спасибо областной филармонии). Но в этом есть и особая прелесть: вот так, со сцены, глаза в глаза, душа в душу лучше всего можно передать богатую гамму чувств, заложенных в таких произведениях.
А люди соскучились по ним! Это было видно по тому, как приветствовал исполнителя и музыкантов зал. Аплодисменты шли по нарастающей - от песни к песне. Не остались обделенными и участники инструментальной группы: великолепные партии гитары, контрабаса, скрипки были отмечены букетами от благодарных слушателей. Вообще, цветов было много, как и криков «браво» и «бис». И если в самом начале концерта зрители первых рядов партера еще могли рассмотреть следы недомогания и усталости на лице солиста (Олег недавно сильно простудился, и концерт в Тюмени состоялся, по его признанию, только благодаря серьезной помощи врачей), то уже к завершению первого отделения теплом и положительной энергетикой зала его удалось «подлечить».
– Не сочтите за самонадеянность, но мы знали, что в Тюмени нас ждет теплый прием, –сказал Олег, обращаясь к зрителям. – Артисты общаются между собой, и о тюменском зрителе сложилось устойчивое мнение, как об искушенном и очень душевном. Но то, что происходит в этом зале сегодня, превзошло все наши ожидания. Большое спасибо вам!
Хоть основоположниками романса и считаются французы, но этот жанр так полюбился в России, что прочно вошел в нашу культуру и приобрел самобытные черты. В репертуаре Погудина и старинный городской романс, и классический русский, порадовал артист также исполнением народных песен и песен военных лет.
Олега Погудина тюменцы ждали давно. Еще три года назад, как только открылась филармония, ее директор Михаил Бирман пригласил артиста в Тюмень. Но до сих пор путь его гастрольных туров не пересекался с областной столицей. Так что вечер вторника стал настоящим праздником.
Нужно ли говорить, что артистов не хотели отпускать со сцены. Зал аплодировал стоя и «выпросил» на «бис» еще два прекрасных романса на французском и итальянском языках.
К сожалению, имя заслуженного артиста, называемого музыковедами и журналистами «серебряным голосом России» до сих пор известно не многим тюменцам. Поэтому зрителям хотелось побольше узнать о нем. Но, по словам Олега, он никогда не отвечает на записки из зала, так как считает, что артист говорит о себе все на сцене, своим исполнением. И все-таки, для тюменских зрителей он сделал исключение. Из короткой «презентации» удалось узнать, что родился Погудин, как и семь музыкантов из его коллектива, в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге, где и проживает в данное время. Хотя точнее было бы сказать, что большая часть их жизни проходит в дороге.
– Мы много гастролируем, и это очень хорошо: значит, мы востребованы, значит, романс по-прежнему любим, – сказал Олег.
Все же остальное о себе он действительно сказал со сцены. В музыке, которая согревала, любила, ласкала и заставляла грустить, было слышно все: любовь артиста к России, к родному языку, к задушевному романсу и зрителю. Он щедро поделился этой любовью со всеми.
Вероника Ильина.