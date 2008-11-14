«Серебряный голос России» покорил тюменцев

Зал филармонии был полон. Большинство зрителей – убеленные сединами ценители этого немодного в последние годы жанра. Впечатление о не модности романса сложилось в связи с тем, как редко сейчас можно его услышать на телевидении или по радио. Рэп, хип-хоп, рок, джаз, попса, – то, чем кормит нас шоу-бизнес круглосуточно, изощряясь впихнуть через силу «ложечку» даже тем, у кого эти продукты не вызывают аппетита. А вот романс можно услышать разве что на концертах (за что большое спасибо областной филармонии). Но в этом есть и особая прелесть: вот так, со сцены, глаза в глаза, душа в душу лучше всего можно передать богатую гамму чувств, заложенных в таких произведениях.