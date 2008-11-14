Сегодня Кузьминки - об осени поминки

Сегодня день памяти бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских и матери их преподобной Феодотии. Святые Косма и Дамиан, братья, родом из Малой Азии. Их мать Феодотия воспитала их в христианской вере. Хорошо образованные, искусные врачи, они исцеляли телесные и душевные муки людей, лечили даже животных. Они не брали платы за лечение, за что их и назвали бессребренниками.
В народном календаре 14 ноября - Кузьминки или Куриные именины.
Считается, что в этот день курица - именинница. Ей первое место на столе. На обед готовят курицу и первый кусочек - сердце курицы дается самому слабому в семье.
Также это девичий праздник, знаменуемый посиделками, выцбором невест, угощением. Обязательна при этом куриная лапша.
На три дня Кузьминок девушки снимали помещение (если еще не начинались регулярные посиделки), устраивали ссыпчину и принимали парней. Полагалось каждой девушке принести из дома что-либо съестное в сыром виде, нередко они обходили дома и выпрашивали припасы для Кузьминок. Собрав продукты, девушки все вместе готовили пиршество.
«Полно девкам чужое пиво варить, пора свое затевать», - говорили, имея в виду девушек на выданье.
Кузьминки продолжались «до света», причем парни, расправившись с приготовленным угощеньем, отправлялись воровать соседских кур. К покражам такого рода крестьяне относятся довольно снисходительно, и если бранятся, то только для порядка.
"Кузьминки - об осени поминки" - говорили в народе. Снежный день обещает будущей весной большой разлив. Если на Козмодемьяна лист остается на дереве, то на другой год будет мороз. Обычны на эту пору умеренные морозы: Демьянов путь - не путь, а только перепутье. Кузьма-Демьян - кузнец, кует лед на земле и на воде. С Кузьмы-Демьяна женщины вплотную принимаются за зимнюю пряжу и, обращаясь к святым, просят помочь не отстать в работе от тех, кто начал ее раньше: «Батюшка Козьма-Демьян! Сравняй меня позднюю с ранними».