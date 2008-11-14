Сегодня Кузьминки - об осени поминки

"Кузьминки - об осени поминки" - говорили в народе. Снежный день обещает будущей весной большой разлив. Если на Козмодемьяна лист остается на дереве, то на другой год будет мороз. Обычны на эту пору умеренные морозы: Демьянов путь - не путь, а только перепутье. Кузьма-Демьян - кузнец, кует лед на земле и на воде. С Кузьмы-Демьяна женщины вплотную принимаются за зимнюю пряжу и, обращаясь к святым, просят помочь не отстать в работе от тех, кто начал ее раньше: «Батюшка Козьма-Демьян! Сравняй меня позднюю с ранними».