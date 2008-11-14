Два главных «открытия» дня в Тюмени: Театр и Технопарк

Сегодня, 14 ноября Губернатор Тюменской области В.В. Якушев торжественно откроет технопарк. На мероприятие приглашены члены Правительства РФ, представители Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, исполнительной и законодательной власти Тюменской области, а также региональных научных кругов и бизнес-сообщества. Технопарк расположился в отреставрированном здании ОДМ «Геолог».
В созданном инновационном центре начнут свою деятельность малые компании, реализующие инновационные проекты в бизнес-инкубаторе. Кроме того, в здании, оборудованному по последнему слову техники, будут размещены офисы крупных компаний, занимающихся научно-исследовательской деятельностью и осуществляющих выпуск наукоемкой продукции.
Кроме того, сегодня состоится торжественное открытие нового здания драмтеатра. Оборудованное в соответствии ос всеми требованиями времени, оно будет уютным пристанищем и для артистов, и для ценителей театра.
«Театр – это производство», - поясняет директор учреждения Владимир Коревицкий. Поэтому при проектировании нового здания были учтены нужды «производителей». Предусмотрены мастерские, склады, новые гримерные. Два зала в общей сложности вмещают 1 200 человек. Места первого ряда в Большом зале оборудованы системой для слабослышащих зрителей. Кроме того, для них предусмотрена бегущая строка. Также предполагается использовать аудиосистему для синхронного перевода, такое нововведение позволит проводить международные спектакли на своей территории. Строители позаботились и об инвалидах. Несколько лифтов, специальные места на стоянке, словом, созданы все удобства.
Напомним, что строительство театра началось в октябре 2006 года, над проектом работали тюменские, московские и турецкие архитекторы. Новое здание стало подарком к 150-летнему юбилею театра. На премьерный спектакль «Потеха про Левшу, блоху и народец тульский» по пьесе Замятина попасть уже невозможно – вход открыт только тем, кто заполучил приглашение. Однако на следующие постановки уже идет бойкая продажа билетов.