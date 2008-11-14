Два главных «открытия» дня в Тюмени: Театр и Технопарк

«Театр – это производство», - поясняет директор учреждения Владимир Коревицкий. Поэтому при проектировании нового здания были учтены нужды «производителей». Предусмотрены мастерские, склады, новые гримерные. Два зала в общей сложности вмещают 1 200 человек. Места первого ряда в Большом зале оборудованы системой для слабослышащих зрителей. Кроме того, для них предусмотрена бегущая строка. Также предполагается использовать аудиосистему для синхронного перевода, такое нововведение позволит проводить международные спектакли на своей территории. Строители позаботились и об инвалидах. Несколько лифтов, специальные места на стоянке, словом, созданы все удобства.