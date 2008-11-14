ЧП в Тюмени: взрыв газопровода на территории детского сада

14 ноября в 15.00 на пульт связи пожарной охраны Тюмени поступило сообщение о взрыве газа на ул. Ангарской 18.
На территории детского сада № 93 произошел прорыв газопровода, с последующим горением. В результате взрыва поврежденными оказались 60 квадратных метров здания котельной и складского помещения.
На месте происшествия работали 7 единиц основной и специальной техники, в ликвидации последствий взрыва было задействовано 17 сотрудников подразделений МЧС города.
Из здания детского сада эвакуировано 112 воспитанников учреждения и 15 сотрудников – никто из них не получил каких–либо травм или ожогов. Здание сада осталось неповрежденным. Как сообщили Nashgorod.ru в пресс–службе ГУ МЧС РФ по Тюменской области, в 16.15. все последствия ЧП были устранены.