ЧП в Тюмени: взрыв газопровода на территории детского сада

Из здания детского сада эвакуировано 112 воспитанников учреждения и 15 сотрудников – никто из них не получил каких–либо травм или ожогов. Здание сада осталось неповрежденным. Как сообщили Nashgorod.ru в пресс–службе ГУ МЧС РФ по Тюменской области, в 16.15. все последствия ЧП были устранены.