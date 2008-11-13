Здание тюменского ж/д вокзала будет готово к Новому году

Об этом рассказал корреспонденту NashGorod.ru директор «Предприятия капитального строительства» Валентин Грипас.
По его словам, городские службы выполнили свою работу, однако остаются еще работы, которые ведутся Российскими железными дорогами. В их ведении строительство надземного перехода.
«Если никаких сюрпризов не будет, мы планируем открыть вторую очередь вокзала к новому году, однако некоторые пусконаладочные работы могут затянуться. В этом случае открытие перенесется на февраль 2009 года», — заявил Валентин Грипас. Отметим, что инвестиции в реконструкцию вокзала составили более 700 млн. рублей, 60% финансирования велось за счет программы «Сотрудничество».
Заместитель начальника тюменского ж/д вокзала отметила, что открытие второй части здания значительно облегчит условия работы сотрудников и повысит уровень обслуживания посетителей. За счет постройки второго этажа зал увеличится на 840 метров, добавятся новые кассы, появится кафе, зал повышенной комфортности, современные камеры хранения и подземный переход к путям. Медпункт, наконец, перенесут с шестого этажа на первый. Для развлечения ожидающих поезда предполагается разместить на вокзале плазменные телевизоры и точки выхода в Интернет.