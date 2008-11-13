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Здание тюменского ж/д вокзала будет готово к Новому году

13 ноября 2008, 15:12
Реконструкция второй очереди нового здания железнодорожного вокзала началась в 2005 году. На сегодняшний день общие строительные работы завершены, идет монтаж оборудования и запуск инженерных систем.
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Тюмень

Об этом рассказал корреспонденту NashGorod.ru директор «Предприятия капитального строительства» Валентин Грипас.

По его словам, городские службы выполнили свою работу, однако остаются еще работы, которые ведутся Российскими железными дорогами. В их ведении строительство надземного перехода.

«Если никаких сюрпризов не будет, мы планируем открыть вторую очередь вокзала к новому году, однако некоторые пусконаладочные работы могут затянуться. В этом случае открытие перенесется на февраль 2009 года», — заявил Валентин Грипас. Отметим, что инвестиции в реконструкцию вокзала составили более 700 млн. рублей, 60% финансирования велось за счет программы «Сотрудничество».

Заместитель начальника тюменского ж/д вокзала отметила, что открытие второй части здания значительно облегчит условия работы сотрудников и повысит уровень обслуживания посетителей. За счет постройки второго этажа зал увеличится на 840 метров, добавятся новые кассы, появится кафе, зал повышенной комфортности, современные камеры хранения и подземный переход к путям. Медпункт, наконец, перенесут с шестого этажа на первый. Для развлечения ожидающих поезда предполагается разместить на вокзале плазменные телевизоры и точки выхода в Интернет.

#Новости#Тюмень#Ксения#Общество
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