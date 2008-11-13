Здание тюменского ж/д вокзала будет готово к Новому году

Заместитель начальника тюменского ж/д вокзала отметила, что открытие второй части здания значительно облегчит условия работы сотрудников и повысит уровень обслуживания посетителей. За счет постройки второго этажа зал увеличится на 840 метров, добавятся новые кассы, появится кафе, зал повышенной комфортности, современные камеры хранения и подземный переход к путям. Медпункт, наконец, перенесут с шестого этажа на первый. Для развлечения ожидающих поезда предполагается разместить на вокзале плазменные телевизоры и точки выхода в Интернет.