В Тюмени востребованы строители и продавцы

В Тюмени этот конкурс проводится впервые, и берёт своё начало из удачного проекта “Достойный труд – достойная зарплата”. Суть этого мероприятия заключается в выявлении достойных организаций-работодателей, соблюдающие правовые нормы трудоустройства населения. Кроме того, планируется упрочить связь между организациями-работодателями и департаментом занятости населения.
Конкурсная комиссия определит победителей и призёров по 4-м номинациям: организация со среднесписочной численностью до 100 человек включительно, от 101 до 250, от 251 до 500, от 501 и более человек. В каждой номинации будет один победитель и два призёра, которые будут награждены дипломами Правительства Тюменской области. Хотя льготы и послабления победителям сделаны не будут, само обладание дипломом уже считается хорошим заделом в этой сфере и в будущем будет учтено.
На сегодняшний день о своём желании принять участие в конкурсе и продемонстрировать свой опыт работы с кадрами и эффективным использованием их способностей, улучшению работы труда и социальных гарантий в области занятости населения, заявили предприятия и организации уже 12 территорий юга Тюменской области. Общее число составляет сейчас 35 предприятия, и на данный момент на каждую номинацию участники есть.
Ситуация на рынке труда нашей области, представляет собой перспективную картину: при численности вакансий в 24 тысячи, официальное количество безработных составляет всего чуть больше 5 тысяч. И эта цифра постепенно снижается, общий уровень безработицы составляет 0.8%. При таком обилии вакансий, у человека остаются варианты, которые он может применить на практике, и это ещё одна из целей конкурса - контроль за кадрами, своевременный и эффективный обмен опыта между трудящимися.
Самыми востребованными сферами труда сейчас являются строительная и торговая отрасль. К сожалению, в сферах здравоохранения и образования дела обстоят хуже. Надеемся, что после проведения конкурса ситуация измениться к лучшему.
Конкурс проходит с мая по декабрь, а приём заявок продолжается до 1 декабря 2008 г. департаментом занятости населения и ГАУ ТО Центрами занятости населения по месту нахождения предприятий. Результаты будут известны до 31 декабря этого года.
Положение о конкурсе размещено на официальном портале органов государственной власти Тюменской области по адресу www.admtyumen.ru. Дополнительную информацию можно получить в департаменте занятости населения Тюменской области (тел. 21-00-98, 21-18-30)