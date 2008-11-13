В Тюмени востребованы строители и продавцы

Конкурсная комиссия определит победителей и призёров по 4-м номинациям: организация со среднесписочной численностью до 100 человек включительно, от 101 до 250, от 251 до 500, от 501 и более человек. В каждой номинации будет один победитель и два призёра, которые будут награждены дипломами Правительства Тюменской области. Хотя льготы и послабления победителям сделаны не будут, само обладание дипломом уже считается хорошим заделом в этой сфере и в будущем будет учтено.