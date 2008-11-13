Улица Харьковская может стать восьмиполосной

Об этом рассказал корреспонденту NashGorod.ru заместитель директора Департамента по строительству администрации Тюмени Дмитрий Гришаев.
В процессе ремонтных работ была выполнена реконструкция инженерных сетей и ливневой канализации. До этого теплотрассы и электрокабели находились под проезжей частью, что было довольно небезопасно; ливневая канализация была заилена почти полностью. «Главный враг дорог – это вода», - прокомментировал Дмитрий Гришаев, поэтому дождевые воды были отведены с проезжей части. Правда, тротуар, проходящий возле домов, так и продолжает утопать в лужах.
После ремонта на улице появились гранитные бордюры, которые долговечнее бетонных, улица была доведена до 4-х полос. Появились опоры освещения, новые светофоры и дорожные знаки. В итоге улица стала шире и безопаснее. Пробок стало меньше, поскольку ул. Харьковская дублирует ул. 50 лет Октября. Срок гарантии верхнего асфальтового покрытия составляет 7-8 лет. В дальнейшем планируется продолжать реконструкцию этой улицы. Место позволяет сделать из нее восемь полос. Сносу могут подвергнуться зеленые насаждения и рекламные щиты, также потребуется переустройство освещения. На участке от ул. М. Горького до ул. Профсоюзной, возможно, потребуется снос гаражей и нескольких частных строений. Впрочем, проект, определяющий это, еще не утвержден.