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Улица Харьковская может стать восьмиполосной

13 ноября 2008, 14:39
Основные работы, которые велись на данной улице с 2006 года, завершены. В рамках реконструкции было выполнено расширение проезжей части от ул. М. Горького до ул. Мельникайте до 15 метров, то есть до четырех полос.

Об этом рассказал корреспонденту NashGorod.ru заместитель директора Департамента по строительству администрации Тюмени Дмитрий Гришаев.

В процессе ремонтных работ была выполнена реконструкция инженерных сетей и ливневой канализации. До этого теплотрассы и электрокабели находились под проезжей частью, что было довольно небезопасно; ливневая канализация была заилена почти полностью. «Главный враг дорог – это вода», - прокомментировал Дмитрий Гришаев, поэтому дождевые воды были отведены с проезжей части. Правда, тротуар, проходящий возле домов, так и продолжает утопать в лужах.

После ремонта на улице появились гранитные бордюры, которые долговечнее бетонных, улица была доведена до 4-х полос. Появились опоры освещения, новые светофоры и дорожные знаки. В итоге улица стала шире и безопаснее. Пробок стало меньше, поскольку ул. Харьковская дублирует ул. 50 лет Октября. Срок гарантии верхнего асфальтового покрытия составляет 7-8 лет. В дальнейшем планируется продолжать реконструкцию этой улицы. Место позволяет сделать из нее восемь полос. Сносу могут подвергнуться зеленые насаждения и рекламные щиты, также потребуется переустройство освещения. На участке от ул. М. Горького до ул. Профсоюзной, возможно, потребуется снос гаражей и нескольких частных строений. Впрочем, проект, определяющий это, еще не утвержден.

#Новости#Транспорт#Тюмень#Ксения#Общество
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