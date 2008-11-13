Тюменский драмтеатр – для зрителей и для актеров

В залах создана специальная система кондиционирования, когда холодный воздух подается внизу, а не сверху. Зрительный зал создан по классическим канонам: партер, бельэтаж, балкон и ложи. Места не вытянуты вдаль, как в филармонии, а окружают сцену, ряды последовательно приподняты, таким образом, головы зрителей на передних сидениях не будут мешать другим. Цены на билеты стали более дифференцированными. Нижний порог остался неизменным – 100 рублей. Самые дорогие билеты – в ложах, их цена достигает 2 300 рублей. По словам Владимира Коревицкого, эти места, скорее всего, будут откупать компании, в стоимость будут включены специальные места на парковке, бесплатные программки, и индивидуальное обслуживание и ряд других услуг.