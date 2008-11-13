Тюменский драмтеатр – для зрителей и для актеров

Оборудованное в соответствии ос всеми требованиями времени, оно будет уютным пристанищем и для артистов, и для ценителей театра.
«Театр – это производство», - поясняет директор учреждения Владимир Коревицкий. Поэтому при проектировании нового здания были учтены нужды «производителей». Предусмотрены мастерские, склады, новые гримерные. Два зала в общей сложности вмещают 1 200 человек. Места первого ряда в Большом зале оборудованы системой для слабослышащих зрителей. Кроме того, для них предусмотрена бегущая строка. Также предполагается использовать аудиосистему для синхронного перевода, такое нововведение позволит проводить международные спектакли на своей территории. Строители позаботились и об инвалидах. Несколько лифтов, специальные места на стоянке, словом, созданы все удобства.
В залах создана специальная система кондиционирования, когда холодный воздух подается внизу, а не сверху. Зрительный зал создан по классическим канонам: партер, бельэтаж, балкон и ложи. Места не вытянуты вдаль, как в филармонии, а окружают сцену, ряды последовательно приподняты, таким образом, головы зрителей на передних сидениях не будут мешать другим. Цены на билеты стали более дифференцированными. Нижний порог остался неизменным – 100 рублей. Самые дорогие билеты – в ложах, их цена достигает 2 300 рублей. По словам Владимира Коревицкого, эти места, скорее всего, будут откупать компании, в стоимость будут включены специальные места на парковке, бесплатные программки, и индивидуальное обслуживание и ряд других услуг.
Напомним, что строительство театра началось в октябре 2006 года, над проектом работали тюменские, московские и турецкие архитекторы. Новое здание стало подарком к 150-летнему юбилею театра. На премьерный спектакль «Потеха про Левшу, блоху и народец тульский» по пьесе Замятина попасть уже невозможно – вход открыт только тем, кто заполучил приглашение. Однако на следующие постановки уже идет бойкая продажа билетов.