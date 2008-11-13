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Тюменские предприниматели в условиях финансового кризиса

13 ноября 2008, 12:54
В условиях мирового финансового кризиса большое значение имеет и своевременная уплата налога. Ведь если у налогоплательщика возникает недоимка, налоговая инспекция тут же принимает решение о приостановлении операций по счетам в банке

. И если раньше налоговики могли позволить себе не спешить с принятием таких решений, то теперь, в период кризиса доверия, решения принимаются более оперативно.

В свою очередь приостановка операций по счетам явно не способствует финансовому благополучию компании. Ведь отмена такого приостановления может затянуться на недели, а то и на месяцы. Следовательно, необходимо предпринять все зависящие от Вас действия, чтобы не допускать подобных ситуаций. А это означает своевременную уплату в бюджет налогов.

Но что если задержка перечисления налоговых платежей возникает по вине банка? Как быть в этом случае? Советует консультант Консалтинговой группы «Лекс» Надежда Рыжук:

Следует отметить, что согласно пп. 1 п. 3 статьи 45 Налогового кодекса РФ обязанность налогоплательщика по уплате налога в бюджет считается исполненной с момента предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств со счета в банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа.

Проблемы, которые могут возникнуть по вине банков, можно свести к минимуму, если следовать простым правилам:

1. проверьте наличие на счете суммы, достаточной для осуществления платежа.

2. всегда сохраняйте копии платежных поручений и будьте готовы предъявить их в налоговую инспекцию в подтверждение предъявления банку поручения на перевод средств;

3. после предъявления банку поручения на перечисление денежных средств в бюджет, получите в банке выписку, подтверждающую списание денежных средств с Вашего счета.

Имея в наличии эти документы (платежное поручение на перечисление налога и выписку банка о списании денежных средств со счета) можно легко доказать, что Ваши обязательства перед бюджетом по уплате налога исполнены. В этом случае налоговый орган не вправе взыскивать с Вас суммы налогов, списанных с Вашего счета, но не перечисленных в бюджет по вине банка.

#Новости#Экономическая политика#Банки#Ксения#Экономика
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