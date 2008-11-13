Тюменские предприниматели в условиях финансового кризиса

Имея в наличии эти документы (платежное поручение на перечисление налога и выписку банка о списании денежных средств со счета) можно легко доказать, что Ваши обязательства перед бюджетом по уплате налога исполнены. В этом случае налоговый орган не вправе взыскивать с Вас суммы налогов, списанных с Вашего счета, но не перечисленных в бюджет по вине банка.