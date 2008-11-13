«Тараскуль» приглашает тюменцев встретить Новый Год на воздухе

Здесь полноценный отдых с великолепно организованным досугом, процедуры, основанные на целебных свойствах самой природы. Прекрасные условия проживания и диетическое питание помогут вам решить проблемы со здоровьем, избавиться от разрушительных стрессов и получить заряд бодрости и сил на несколько лет.