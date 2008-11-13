«Тараскуль» приглашает тюменцев встретить Новый Год на воздухе

Ассоциация здравниц «Тюменькурорттур» предлагает всем тюменцам новогодние путевки в санаторий «Тараскуль». Всех приятно порадует специальное новогоднее предложение - 21 день отдыха и лечения по цене 14 дней! Даты заездов: 21, 22,24,25,27 декабря на 21 и 24 дня. Стоимость - 31920 р.(21 день) на 1 человека.
За последние годы «Тараскуль» изменился до неузнаваемости. Это современные обновленные и вновь построенные корпуса. Здравница находится в живописном месте среди озер, смешанных лесов, с преобладанием сосны. Чистый воздух богатый фитонцидами, оказывает благоприятное воздействие на организм отдыхающих, губительно действует на болезнетворные микробы.
Здесь полноценный отдых с великолепно организованным досугом, процедуры, основанные на целебных свойствах самой природы. Прекрасные условия проживания и диетическое питание помогут вам решить проблемы со здоровьем, избавиться от разрушительных стрессов и получить заряд бодрости и сил на несколько лет.