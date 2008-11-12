Вокруг Тюмени появится дорога - сердце

Строительство восточного обхода сегодня в стадии проектировки. Если провести прямую линию за трубами ТЭЦ-2, то мы получим совершенно новый вид кольца вокруг Тюмени. По форме оно будет напоминать сердце. Стройка на восточном участке будет достаточно сложной, поскольку необходимо будет пересечь железную дорогу, построить мост через р. Туру, в общей же сложности будет шесть транспортных развязок. Сейчас, когда этой части обхода нет, грузовые машины вынуждены пользоваться городскими улицами.