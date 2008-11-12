Вокруг Тюмени появится дорога - сердце

Строительство этой дороги началось в 2002 году, завершение планируется в 2012. Цена этой дороги – несколько десятков миллиардов рублей. Вся протяженность обхода составит около 60-ти км, полностью введено уже порядка 25 км дорог, строятся и реконструируются – еще 20 км. Пропускная способность объездной дороги составляет от 20 до 25 тысяч автомобилей в сутки.
Строительство восточного обхода сегодня в стадии проектировки. Если провести прямую линию за трубами ТЭЦ-2, то мы получим совершенно новый вид кольца вокруг Тюмени. По форме оно будет напоминать сердце. Стройка на восточном участке будет достаточно сложной, поскольку необходимо будет пересечь железную дорогу, построить мост через р. Туру, в общей же сложности будет шесть транспортных развязок. Сейчас, когда этой части обхода нет, грузовые машины вынуждены пользоваться городскими улицами.
Завершив строительство этого кольцо, Тюмень временно решит проблему транзитного транспорта. На сегодняшний день очевидно, что данный обход Тюмени становится городской улицей, поэтому уже сейчас начаты первые проектные проработки второго транспортного кольца. Условно оно пройдет на Московском тракте через с. Успенка, на Ялуторовском тракте – через Богандинку. Общая протяженность нового кольца составит примерно 150 км.