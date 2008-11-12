Тюменские студенты создадут собственную модель ООН

Презентацию проекта "Тюменская модель ООН" прокомментировал аспирант ТюмГУ Алексей Краев: «Я участвовал с самого начала в разработке этой идеи. В Уральском федеральном округе пока нигде не существует модели ООН, в Тюменском государственном университете совсем скоро – в феврале - начнет функционировать первая в нашем регионе модель ООН. Сегодня на встрече собралось около 50 человек заинтересованных в развитии данного направления. Это и студенты различных вузов Тюмени, и представители администрации, и представители различных общественных объединений и специалисты в области международных отношений. Презентация, на мой взгляд, прошла достаточно интересно, главное что появился интерес со стороны студентов, которые захотели принять участие в проекте»