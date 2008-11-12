Тюменские студенты создадут собственную модель ООН

Проект подразумевает обучение работе органов Организации Объединенных Наций и имеет целью формирование гражданских и коммуникативных навыков молодежи и обучение их работе в условиях глобализации.
Проекту уже 80 лет, но в Россию он пришел недавно, первые игры были проведены в 1990 году на базе МГИМО, и теперь проводятся каждый год. Участники примеряют на себя роль иностранных дипломатов и отстаивают позиции представляемых ими стран, участвуют в дебатах и предлагают решения глобальных проблем.
Проект создан для студентов и силами студентов, в нем максимально точно сымитированы органы ООН, такие как Генеральная ассамблея, Экономический и Социальный совет, Международный суд ООН, Секретариат.
Неоспоримую пользу приносит наличие проекта в вузах страны - это престижность, повышение рейтинга учебного заведения, формирование у молодых людей навыков общения на высоком уровне, научные исследования. Для школьников это получение дополнительных сведений по обществознанию и истории, а, следовательно, и удачная сдача ЕГЭ. Так же формируются гражданские ценности и убеждения ребят, а университет становится более привлекательным для студентов.
Недавно в Санкт-Петербурге прошла пятая межстуденческая модель ООН, в которой приняли участие 400 участников из 11 стран, в том числе и ребята из Тюмени. Студенты составляли проекты резонации, искали единомышленников, обсуждали проекты, вносили в них поправки и принимали или отклоняли их.
В феврале 2009 года на базе ТюмГУ планируется провести превую модель в Уральском Федеральном округе. В ноябре через СМИ пройдет информирование и регистрация участников, призываются все заинтересованные и инициативные молодые люди. Проведутся тренинги для студентов и аспирантов всех школ и вузов Тюмени, а 25-27 февраля, после подготовки участников и организаторов к работе, пройдут сами дебаты.
Нет никаких ограничений для участия, нужно чувствовать тягу к публичным выступлениям и иметь представление о международных отношениях
Презентацию проекта "Тюменская модель ООН" прокомментировал аспирант ТюмГУ Алексей Краев: «Я участвовал с самого начала в разработке этой идеи. В Уральском федеральном округе пока нигде не существует модели ООН, в Тюменском государственном университете совсем скоро – в феврале - начнет функционировать первая в нашем регионе модель ООН. Сегодня на встрече собралось около 50 человек заинтересованных в развитии данного направления. Это и студенты различных вузов Тюмени, и представители администрации, и представители различных общественных объединений и специалисты в области международных отношений. Презентация, на мой взгляд, прошла достаточно интересно, главное что появился интерес со стороны студентов, которые захотели принять участие в проекте»