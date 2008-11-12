Тюменские дороги стали безопаснее федеральных

В настоящее в Тюмени 825 км автомобильных дорог, и чуть больше 1000 улиц. Вопрос безопасности является одним из главнейших для тюменских дорожников. Об этом сообщил корреспонденту NashGorod.ru заместитель директора Департамента по строительству администрации г. Тюмени Дмитрий Гришаев. В целях улучшения условий безопасности движения постоянно производится замена средств технического регулирования. Сюда относятся и новые знаки со светоотражающей пленкой, и светодиодные светофоры. В следующем году в городе планируется установить несколько лазерных светофоров на пешеходных переходах, что поможет намного повысить безопасность движения.
По статистике, в 2007 году в Тюмени произошло 69 ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий, в 2008 году эта цифра снизилась до 12-ти. Это говорит о том, что усилия дорожников не пропали даром.
К сожалению, по территории области проходят тысячи федеральных дорог, которые содержатся, ремонтируются и строятся гораздо хуже, чем областные, соответственно, безопасность на них также намного ниже. Кроме того, в 2008 году в бюджетном кодексе был введен запрет на финансирование строительства федеральных дорог из областного бюджета. Таким образом, улучшения ситуации на этих объектах ждать пока не приходится.