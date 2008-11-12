Тюменские дороги стали безопаснее федеральных

В настоящее в Тюмени 825 км автомобильных дорог, и чуть больше 1000 улиц. Вопрос безопасности является одним из главнейших для тюменских дорожников. Об этом сообщил корреспонденту NashGorod.ru заместитель директора Департамента по строительству администрации г. Тюмени Дмитрий Гришаев. В целях улучшения условий безопасности движения постоянно производится замена средств технического регулирования. Сюда относятся и новые знаки со светоотражающей пленкой, и светодиодные светофоры. В следующем году в городе планируется установить несколько лазерных светофоров на пешеходных переходах, что поможет намного повысить безопасность движения.