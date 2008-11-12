nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские дороги стали безопаснее федеральных

12 ноября 2008, 10:09
В настоящее время в Тюмени 825 км автомобильных дорог, и чуть больше 1000 улиц. Вопрос безопасности является одним из главнейших для тюменских дорожников.
Сюжет
Тюмень

В настоящее в Тюмени 825 км автомобильных дорог, и чуть больше 1000 улиц. Вопрос безопасности является одним из главнейших для тюменских дорожников. Об этом сообщил корреспонденту NashGorod.ru заместитель директора Департамента по строительству администрации г. Тюмени Дмитрий Гришаев. В целях улучшения условий безопасности движения постоянно производится замена средств технического регулирования. Сюда относятся и новые знаки со светоотражающей пленкой, и светодиодные светофоры. В следующем году в городе планируется установить несколько лазерных светофоров на пешеходных переходах, что поможет намного повысить безопасность движения.

По статистике, в 2007 году в Тюмени произошло 69 ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий, в 2008 году эта цифра снизилась до 12-ти. Это говорит о том, что усилия дорожников не пропали даром.

К сожалению, по территории области проходят тысячи федеральных дорог, которые содержатся, ремонтируются и строятся гораздо хуже, чем областные, соответственно, безопасность на них также намного ниже. Кроме того, в 2008 году в бюджетном кодексе был введен запрет на финансирование строительства федеральных дорог из областного бюджета. Таким образом, улучшения ситуации на этих объектах ждать пока не приходится.

#Новости#Автовладельцы#Тюмень#Автомобили#Транспорт#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25