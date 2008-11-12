Кольцо на Московском тракте будет ликвидировано

На магистрали предусмотрены бетонные барьерные ограждения, опоры освещения, словом, все необходимые условия для повышения безопасности движения. По современным мировым стандартам, пересечение с другими дорогами предусмотрено на двух уровнях, что повышает увеличить пропускную способность автодороги. Такая же развязка предусмотрена и на месте кольца на Московском тракте. Считается, что такой способ реконструкции решит сегодняшнюю проблему с пробками на данном участке.