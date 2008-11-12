Кольцо на Московском тракте будет ликвидировано

Об этом сообщил NashGorod.ru начальник управления автомобильных дорог Алмаз Закиев. На сегодняшний день полностью введено в эксплуатацию уже порядка 25 км дорог от общей протяженности 60 км.
На магистрали предусмотрены бетонные барьерные ограждения, опоры освещения, словом, все необходимые условия для повышения безопасности движения. По современным мировым стандартам, пересечение с другими дорогами предусмотрено на двух уровнях, что повышает увеличить пропускную способность автодороги. Такая же развязка предусмотрена и на месте кольца на Московском тракте. Считается, что такой способ реконструкции решит сегодняшнюю проблему с пробками на данном участке.