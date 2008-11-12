Антон Носик запустил портал деловых новостей

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BFM.ru входит в холдинг "Объединенные медиа", принадлежащий Аркадию Гайдамаку. Изначально проект задумывался как сайт радиостанции Business FM (входящей в "Объединенные медиа"), однако позднее было решено сделать его отдельным проектом.
По словам Носика, этот проект, идея которого появилась у него еще в 2000 году, ориентирован на широкую аудиторию. Сумма инвестиций в проект неизвестна, однако по утверждению Носика BFM.ru окупится в течение года.