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Антон Носик запустил портал деловых новостей

12 ноября 2008, 09:51
Антон Носик 12 ноября открыл портал деловых новостей BFM.ru (расшифровывается как business for me).

Антон Носик 12 ноября открыл портал деловых новостей BFM.ru (расшифровывается как business for me).

На главной странице сайта размещены 12 новостных разделов: "Макроэкономика", "Промышленность", "Медиа", "Транспорт", "Hi-Tech", "Металлургия", "ТЭК", "Финансы", "Потребрынок", "Телеком", "Недвижимость" и "Персоналии". В четырех таблицах, расположенных справа, отображаются основные биржевые индексы, курсы валют, стоимость нефти и драгоценных металлов, а также курс акций крупных российских компаний.

На сайте предусмотрена возможность индивидуальной настройки: пользователь может выбрать, какие блоки и разделы будут отображаться на главной странице, а также подключить внешнюю RSS-ленту. На сайте также можно зарегистрироваться, однако кроме сохранения настроек никаких преимуществ зарегистрированные пользователи не имеют.

BFM.ru входит в холдинг "Объединенные медиа", принадлежащий Аркадию Гайдамаку. Изначально проект задумывался как сайт радиостанции Business FM (входящей в "Объединенные медиа"), однако позднее было решено сделать его отдельным проектом.

По словам Носика, этот проект, идея которого появилась у него еще в 2000 году, ориентирован на широкую аудиторию. Сумма инвестиций в проект неизвестна, однако по утверждению Носика BFM.ru окупится в течение года.

#Новости#Интернет#Бизнес#Таня#Общество
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