Андрей Колычев: «Заниматься спортом — модно!»

— Как я уже сказал, мы стараемся поддерживать все виды спорта. В 2008 году в городе зарегистрированы уже 43 федерации различных видов спорта, а когда Управление начинало свою работу, их было всего около 17-ти . С каждым годом появляются все новые — экзотические виды спорта. У которых со временем становится все больше поклонников. Особенно среди молодежи. Например, роллеры и лыжероллеры, паркур, скутеристы… Конечно, в полной мере мы не можем финансово поддерживать новые движения. Но мы активно привлекаем эти движения к нашим масштабным спортивным мероприятиям. И если на соревнованиях новый вид спорта интересен и для зрителей, и для участников, то мы берем их под свою эгиду.