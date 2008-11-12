Андрей Колычев: «Заниматься спортом — модно!»

С недавнего времени желание позаботиться о своем здоровье вновь обрело актуальность. В Тюмени ответственность за популяризацию физической культуры и спорта несет на себе Управление по спорту и молодежной политике.
О том, какие шаги предпринимаются в данном направлении корреспонденту NashGorod.ru ответил заместитель начальника управления Андрей Владимирович Колычев.
— Андрей Владимирович, в чем заключается работа Управления по спорту?
— Управление по спорту, прежде всего, руководствуется ведомственной целевой программой «Основные направления развития спорта и молодежной политики города Тюмени», которая расписывается на три года. То есть в данном случае мы берем 2009–2011 годы. В рамках этой программы предусмотрено: предоставление населению условий для занятия физической культурой; предоставление дополнительного образования детям; вовлечение населения в проведение спортивных мероприятий. В том числе, у нас существует календарь
Плюс, в структуре нашего Управления по спорту и молодежной политике существует 10 спортивных школ, городской шахматный клуб и МУ «
— Тогда как вы оцениваете уровень спортивной подготовки населения в Тюмени?
— Сегодня в городе систематически занимается физкультурой 15 процентов населения. В эту цифру включены посетители и частных, и муниципальных спортивных секций. Областной процент занимающихся систематически, конечно, больше. Но у нас есть задел на то, чтобы увеличить его. И к 2015 году мы должны будем увеличить эту цифру до 30 процентов, по пожеланию Дмитрия Медведева.
— Какой вид спорта на Ваш взгляд заслуживает наибольшего внимания, как максимально перспективный?
— Как я уже сказал, мы стараемся поддерживать все виды спорта. В 2008 году в городе зарегистрированы уже 43 федерации различных видов спорта, а когда Управление начинало свою работу, их было всего около
Тюмень — это сибирский город. Поэтому я не могу не сказать о зимних видах спорта. И если у нас не будет занятий по лыжным гонкам, хоккею, то говорить о статусе нашего города в таком контексте уже нельзя. И это востребованные виды спорта. Например, лыжными гонками увлекается более 350 детей, хоккеем более тысячи. Причем, это только в муниципальных школах. В плане популяризации этих видов спорта мы проводим обязательно два направления — первенство, которое подразумевает участие только детей. И чемпионат, в котором участвуют спортсмены. Кроме этого, за счет федераций проводится множество показательных выступлений, фестивалей и турниров.
— С недавнего времени в Тюмени активно развивается шахматный спорт. Принимает ли Управление по спорту в этом участие?
— Безусловно. За последние два года мы совместно с городской федерацией шахмат провели большую подготовительную работу. В результате этого у нас сегодня открыт и работает Городской шахматный клуб. Клуб постоянно растет, имея два филиала, он готовит помещение уже под третий. Администрация нашего города с пониманием относятся к необходимости развития шахматного спорта. Ведь занятия в клубе доступны всем слоям населения — как детям, так и взрослым. А уже предоставить им возможность посещения занятий по шахматам на бесплатной основе — это задача Управления по спорту.
— Помимо шахмат, какие ещё спортивные мероприятия проводятся в городе регулярно?
— Наибольшей популярностью пользуются спартакиады, они позволяют определить уровень развития физической культуры в городе. Выражаясь фигурально — это вершина айсберга. То есть если внизу работы нет, то и чемпионов вырастить мы не можем. Соответственно, спартакиады у нас проводятся «разнокалиберные», если можно так выразиться: от детского сада и до предприятий. Это и спартакиада начальных классов, и пришкольных лагерей, и общеобразовательных школ, и всех учебных заведений. Лица с ограниченными физическими возможностями тоже обязательно участвуют в соревнованиях.
Ежегодно только более ста детских садов принимают участие в спартакиадах. Это мероприятие вызывает колоссальный ажиотаж у администрации каждого детского сада, и у его воспитанников! Многие специально приобретают форму для соревнований. Нанимают тренера. Готовятся, проводят отборочные игры. Мероприятие получается довольно зрелищным и высоким по уровню. И в конце соревнований каждый ребенок обязательно получает приз.
Также существует спартакиада территориальных органов самоуправления. Она делится на два блока — зимние виды спорта и летние. Наряду с комплексными коллективами, принимать участие в состязаниях может любой двор. Участники уделяют этому мероприятию должный уровень внимания, поскольку она поднимает престиж заведения. Ведь заниматься спортом сейчас модно.
— В каких соревнованиях задействовано наибольше число обычных жителей города?
— Согласно Постановлению губернатора, два раза в год мы проводим Дни здоровья. Здесь горожане могут выбрать различные виды занятий. Например, во время осеннего Дня здоровья проводится и Тюменский легкоатлетический марафон. Куда приглашаются даже иногородние участники и где разыгрываются весьма высокие призы. Зимой же проходит лыжный марафон.
Также ведется объемная работа по обеспечению условий для развития физкультуры и спорта по месту жительства. В различных районах города проводятся свои локальные соревнования, создаются свои спортивные площадки. А значит сегодня человеку, живущему в поселке Мыс, совсем не обязательно ехать в центр Тюмени, чтобы поучаствовать в соревнованиях.
— А какие же меры принимаются для того, чтобы заинтересовать физкультурой все слои населения?
— Наше Управление обязано работать, и оно работает со всеми слоями населения. Хорошее подспорье в работе над оздоровлением населения — это частные спортивные клубы. Несмотря на то, что они никак нам не подчиняются, мы с ними активно сотрудничаем, привлекая для проведения массовых показательных выступлений во время праздников. Чтобы поощрить их работу, мы проводим конкурс «Тюмень спортивная», в котором у нас есть 13 номинаций. И по итогам года награждаются лучшие коллективы.
— Какие спортивные мероприятия ожидают тюменцев в ближайшем будущем?
— К концу 2008 года мы подведем итоги традиционных спартакиад. В декабре пройдет
В 2009 году мы будем впервые принимать Всероссийское соревнование «Лыжня России», это будет массовое событие, участие в котором должно стать праздником для каждого участника. Кроме того, нас ожидает не менее массовое традиционное мероприятие — «Кросс наций».
— Андрей Владимирович, какие пожелания у вас есть для тюменцев?
— Я хочу, чтобы каждый гражданин помнил о необходимости укрепления своего здоровья. Тем более, когда государство оказывает поддержку. Мы будем прилагать все усилия к тому, чтобы население нашей страны становилось здоровым и сильным.
Надежда Корнеева.