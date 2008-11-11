Выбирай «7 античудес Тюмени»!

12 ноября 2008 тюменское отделение Молодой Гвардии запускает проект «7 античудес Тюмени». В течение недели до 18 ноября включительно, тюменцы будут выбирать самые сомнительные места города.
12 октября в 2 часа проект по выбору тюменский «античудес» откроется флешмобом на площади «Цветной бульвар». 4 образа «фаворитов» на звание «античудо Тюмени» расскажут прохожим каждый свою историю и привлекут внимание жителей к голосованию. Во время уличного представления любой желающий уже сможет отдать свой голос понравившемуся «кандидату».
Проголосовать за «7 античудес Тюмени» можно будет несколькими способами:
- во всех вузах города на время проведения акции будут выставлены урны и бюллетени для голосования
- ежедневно с 3 до 4 часов молодогвардейцы на остановках «магазин «Океан», «Городской сад» и «Центральный рынок» будут продолжать прием голосов.
По результатам голосования пройдет вручение премии «античудо Тюмени», которое состоится в одном из мест, вошедших в семерку победителей.