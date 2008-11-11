Выбирай «7 античудес Тюмени»!

12 октября в 2 часа проект по выбору тюменский «античудес» откроется флешмобом на площади «Цветной бульвар». 4 образа «фаворитов» на звание «античудо Тюмени» расскажут прохожим каждый свою историю и привлекут внимание жителей к голосованию. Во время уличного представления любой желающий уже сможет отдать свой голос понравившемуся «кандидату».