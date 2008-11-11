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Выбирай «7 античудес Тюмени»!

11 ноября 2008, 11:15
12 ноября 2008 тюменское отделение Молодой Гвардии запускает проект «7 античудес Тюмени». В течение недели до 18 ноября включительно, тюменцы будут выбирать самые сомнительные места города.
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Тюмень

12 ноября 2008 тюменское отделение Молодой Гвардии запускает проект «7 античудес Тюмени». В течение недели до 18 ноября включительно, тюменцы будут выбирать самые сомнительные места города.

12 октября в 2 часа проект по выбору тюменский «античудес» откроется флешмобом на площади «Цветной бульвар». 4 образа «фаворитов» на звание «античудо Тюмени» расскажут прохожим каждый свою историю и привлекут внимание жителей к голосованию. Во время уличного представления любой желающий уже сможет отдать свой голос понравившемуся «кандидату».

Проголосовать за «7 античудес Тюмени» можно будет несколькими способами:

- голосование идет на сайте «В Контакте» - http://vkontakte.ru/groups.php?act=s&gid=5454537.

- во всех вузах города на время проведения акции будут выставлены урны и бюллетени для голосования

- ежедневно с 3 до 4 часов молодогвардейцы на остановках «магазин «Океан», «Городской сад» и «Центральный рынок» будут продолжать прием голосов.

По результатам голосования пройдет вручение премии «античудо Тюмени», которое состоится в одном из мест, вошедших в семерку победителей.

#Новости#Тюмень#Ксения#Общество
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