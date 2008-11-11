Строительство транспортной развязки на ул. Мориса Тореза завершится в 2009 году

Генподрядчиком выступает ЗАО «Аэродромдорстрой».
В рамках производства работ по реконструкции транспортной развязки планируется устройство двенадцати съездов/въездов. Как сообщил корреспонденту NashGorod.ru начальник управления автомобильных дорог Алмаз Закиев, в 2008 году планируется открыть движение транспорта уже по семи съездам. Одной из проблем при проектировании плана реконструкции стал снос ветхого жилья, попадающего в зону производства работ с последующей выплатой денежной компенсации владельцам, либо переселением в другое жилье. Стоимость одного ветхого дома порой достигала восьми миллионов рублей.
Всего в эксплуатацию планируется ввести более 6,5 км проезжей части дорожных сооружений, более 1000 п.м. эстакад с учетом съездов/въездов, около 4,5 км. линий наружного освещения.
Окончание основного комплекса работ планируется на 2009 год.