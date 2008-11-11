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Строительство транспортной развязки на ул. Мориса Тореза завершится в 2009 году

11 ноября 2008, 16:33
Напомним, работы на одном из самых «проблемных» объектов города ведутся с 2005 года, с 2006 года - проводятся за счет средств бюджета города Тюмени.

Генподрядчиком выступает ЗАО «Аэродромдорстрой».

В рамках производства работ по реконструкции транспортной развязки планируется устройство двенадцати съездов/въездов. Как сообщил корреспонденту NashGorod.ru начальник управления автомобильных дорог Алмаз Закиев, в 2008 году планируется открыть движение транспорта уже по семи съездам. Одной из проблем при проектировании плана реконструкции стал снос ветхого жилья, попадающего в зону производства работ с последующей выплатой денежной компенсации владельцам, либо переселением в другое жилье. Стоимость одного ветхого дома порой достигала восьми миллионов рублей.

Всего в эксплуатацию планируется ввести более 6,5 км проезжей части дорожных сооружений, более 1000 п.м. эстакад с учетом съездов/въездов, около 4,5 км. линий наружного освещения.

Окончание основного комплекса работ планируется на 2009 год.

#Новости#Автомобили#Транспорт#Ксения#Общество
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