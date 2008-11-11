Строительство транспортной развязки на ул. Мориса Тореза завершится в 2009 году

В рамках производства работ по реконструкции транспортной развязки планируется устройство двенадцати съездов/въездов. Как сообщил корреспонденту NashGorod.ru начальник управления автомобильных дорог Алмаз Закиев, в 2008 году планируется открыть движение транспорта уже по семи съездам. Одной из проблем при проектировании плана реконструкции стал снос ветхого жилья, попадающего в зону производства работ с последующей выплатой денежной компенсации владельцам, либо переселением в другое жилье. Стоимость одного ветхого дома порой достигала восьми миллионов рублей.