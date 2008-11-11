Сегодня пройдет презентация «Тюменской Модели ООН»

Модель Организации Объединенных Наций - это симуляция, обучающая работе органов ООН, которая имеет целью сформировать навыки гражданственности, эффективной коммуникации, дипломатии и работе в условиях глобализации. Студенты принимают на себя роли иностранных дипломатов, исследуют позицию представляемой страны, участвуют в дебатах, консультациях и предлагают решения глобальных проблем.