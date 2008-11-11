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Сегодня пройдет презентация «Тюменской Модели ООН»

11 ноября 2008, 10:54
Сегодня в 17.00 в белом зале административного корпуса ТюмГУ пройдет презентация «Тюменской Модели ООН».
Сюжет
Тюмень

Модель Организации Объединенных Наций - это симуляция, обучающая работе органов ООН, которая имеет целью сформировать навыки гражданственности, эффективной коммуникации, дипломатии и работе в условиях глобализации. Студенты принимают на себя роли иностранных дипломатов, исследуют позицию представляемой страны, участвуют в дебатах, консультациях и предлагают решения глобальных проблем.

В программе презентации просмотр фильма о моделях ООН, обзор истории моделирования ООН в России, отзывы студентов об участии в Санкт-Петербургской модели ООН; викторина по мировой политике.

#Новости#ООН#ТюмГУ#Тюмень#Таня#Общество
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