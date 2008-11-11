Nashgorod.ru проследил историю развития тюменского технопарка

Пожалуй, нет в нашем городе человека, который не слышал бы о тюменском технопарке. Последние два года ОДМ «Геолог» приковывает любопытные взгляды: тюменцам интересно, что за «начинку» скрывает отреставрированное здание. Через несколько дней технопарк будет открыт официально. Для плеяды талантливых молодых ученых и изобретателей распахнет свои двери бизнес-инкубатор. А большинство якорных резидентов технопарка уже заселились в здание ОДМ «Геолог» и с нетерпением ждут реализации интересных проектов.
Nashgorod.ru проследил историю развития технопарка с 2005 года до дня открытия.
Ноябрь 2005 года - Тюменская область приняла участие в федеральном конкурсе на размещение на территории региона особой экономической зоны технико-внедренческого типа. По итогам проведения указанного конкурса принято решение о создании в Тюменской области технико-внедренческого парка. Создание технопарка, ориентированного на компании нефтегазового сектора в Тюмени имеет ключевые предпосылки: именно в региональном центре сосредоточены уникальные научная и технологическая база.
28-29 декабря 2005 года - в Тюмени прошла презентация проекта по созданию в регионе технопарка "Национальный инновационный центр нефти и газа". Мероприятие посетил заместитель руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Виктор Рычев. Он встретился с губернатором Владимиром Якушевым и принял участие в работе круглого стола, посвященного проблемам создания в регионе технопарка. Также к обсуждению проекта подключились представители компаний "Шлюмберже", "Нефтемаш", Тюменского нефтегазового университета, НИИ "Геология", Сибирского научно-аналитического центра. В этот же день между Тюменской областью и Федеральным агентством подписано соглашение о сотрудничестве.
10 марта 2006 года – подписано распоряжение Правительства РФ № 328-р, одобряющее реализацию проекта создания технопарка в Тюмени в рамках государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». Распоряжение предусматривает оказание финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета.
Март 2006 года - утверждена «Стратегия развития Тюменской области до 2020 года». В Стратегии подчеркивается значение нефтегазового комплекса для экономики региона и значительные резервы использования высокого научно-исследовательского потенциала юга области (в основном Тюмени) в развитии этого комплекса. Стратегия предусматривает создание Западно-Сибирского инновационного центра нефти и газа.
3 августа 2006 года – принята «Концепция технико-внедренческого парка в г.Тюмень». 3 августа разработчики проекта - московская компания ООО «Про-Инвест Спецпроект» - представили законченную разработку проекта в полном объеме широкому составу общественности, представителям образовательного и научного комплексов, бизнеса.
Октябрь 2006 года - Правительство Тюменской области заключило соглашение о намерениях по взаимодействию с финской компанией Technopolis в рамках проекта создания технопарка. Финская сторона взяла на себя работы по разработке процессов создания и управления технопарком.
Декабрь 2006 года – ведутся работы по проектированию реконструкции здания ОДМ "Геолог". Смотреть проект.
21 декабря 2006 года - в Тюмени состоялась рабочая встреча представителей компании Cisco Systems и заместителя Губернатора Тюменской области С.А. Дегтяря, Было подписано соглашение о намерениях осуществления инновационной деятельности в рамках проекта «Западно-Сибирский инновационной центр нефти и газа» - технопарк г. Тюмень. Cisco Systems выразило намерение оказывать технические консультации правительству Тюменской области в ходе создания и развития Технопарка, а также осуществлять инновационную деятельность.
В это же время были проведены предварительные переговоры и подписаны соглашения о намерениях с компаниями, работающими на территории региона, потенциальными резидентами технопарка: Тюменский институт нефти и газа, НПЦ «Тюменьгеофизика», Тюменский государственный университет, ООО «Геология резервуары», ООО «Сибгеопроект», ЗАО «Полином», Тюменский государственный нефтегазовый университет, ЗАО «Тюменский нефтяной научный центр», ООО НТЦ «Сибтехнефть», ОАО «Тюменские моторостроители», Институт криосферы земли СО РАН, ЗАО «Новаторнефть», ЗАО НПЦ «Сибгео», «Лукойл», ЗАО «Сибнац», компания «Шлюмберже».
Март 2007 года – заместитель губернатора Тюменской области Сергей Дегтярь выступил с презентацией Западно-сибирского инновационного центра нефти и газа на международной выставке высоких технологий, телекоммуникаций и оргтехники СеВIT-2007 в Ганновере. Участие в выставке направлено на привлечение внимания иностранных инвесторов к проекту создания технико-внедренческого парка Тюменской области.
28 марта 2007 - правительство Тюменской области и рекрутинговая компания «Келли Сервисез Си-Ай-Эс» подписали соглашение о намерениях осуществления деятельности в рамках проекта «Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа». Компания взяла на себя подбор временного и постоянного персонала для Тюменского технопарка, а также будет оказывать услуги по административному обслуживанию и аутсорсингу.
2 - 6 апреля 2007 года – первый визит представителей компании Technopolis в Тюмень. Представители финской компании совместно с рабочей группой проекта тщательно проработали проектную и рабочую документацию реконструкции здания ОДМ «Геолог» и подготовили практические рекомендации по ее улучшению.
Июнь 2007 года – в Тюмени началась полномасштабная реконструкция ОДМ «Геолог». В это время ведутся работы с кровлей здания, производится отделка внутренних помещений, устанавливаются стеновые перегородки. Перепланировкой здания занималась производственно-строительная компания «СибИНКор». В соответствии с поручением Мининформсвязи РФ, для осуществления контроля за процессом реконструкции внутри здания компанией "Уралсвязьинформ" установлены web-камеры, которые позволят обеспечить процесс постоянного видеонаблюдения за ходом строительства. Смотреть фото.
Август 2007 года – монтаж уникального в масштабах области по размерам и техническим характеристикам купола-атриума на здании тюменского технопарка. Техническое решение проекта купола разрабатывалось совместно с финской компанией Tehnopolis.
Октябрь 2007 года – тюменская делегация представила технопарк на международной выставке «Инфокоммуникации России-XXI век». Проект был удостоен диплома Министерства информационных технологий и связи России.
14 декабря 2007 года - у Тюменского технопарка появился свой интенет сайт - http://www.tyumen-technopark.ru.
19 декабря 2007 года – названы победители первого Тюменского областного конкурса инновационных проектов, организованного областным Департаментом стратегического развития. Конкурс был нацелен, прежде всего, на выявление потенциала тюменских предприятий, которые занимаются инновационными разработками и внедряют их. Соискатели получили возможность стать потенциальными резидентами технопарка. Всего на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 90 проектов, все они попали в банк данных инновационных проектов, которые получат возможность дальнейшего финансирования за счет средств Венчурного фонда.
Январь 2008 года - Тюменскую область посетили представители американской компании «Бейкер Хьюз». Компания готова выступить партнером технопарка, и получить статус резидента технопарка, и возможность разместиться на его территории.
Январь 2008 года - вышел первый выпуск журнала «Инновационный вестник Тюменской области». Журнал освещает новости, анонсы, события в инновационной сфере Тюменской области, а также практическую деятельность органов государственной власти, компаний, исследовательских организаций и университетов по формированию инновационной сферы региона. Основной целью издания является информационная поддержка всех участников инновационного процесса.
25 февраля 2008 года - в ОДМ "Геолог" побывал губернатор Владимир Якушев. Глава региона проконтролировал ход работ и познакомился с проектами, разработанными потенциальными резидентами технопарка. Размещение в бизнес-инкубаторе технопарка первых малых инновационных предприятий. Смотреть фото.
29 марта 2008 года – Тюмень с официальным визитом посетил чрезвычайный и полномочный посол Канады в РФ Ральф Лисишин. Одним из этапов визита посла стало посещение здания ОДМ «Геолог» и ознакомление с проектом создания технопарка в сфере высоких технологий «Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа». Ральфу Лисишину был представлен ряд инновационных проектов, планируемых к реализации в бизнес-инкубаторе. Проявив неподдельный интерес к технопарку, господин посол отметил, что не сомневается в успешной реализации данного проекта.
28 апреля 2008 года - в здании Западно-Сибирского Инновационного центра Нефти и Газа состоялась презентация первых партнеров бизнес-инкубатора. Свои проекты в этот день представили три компании: «Альтаиста», «Аист» и «Сибтехнефть». С этими компаниями предполагается взаимодействие якорных резидентов технопарка, таких, как «Лукойл», «Бэйкер Хьюз», «СибНАЦ» и так далее.
9 июня 2008 года - Тюмень посетила делегация французской компании «Тоталь» во главе с Генеральным консулом Франции в г. Екатеринбурге Клодом Круай. Данный визит проходил в рамках ознакомительных семинаров для перспективных руководителей и кадрового резерва концерна «Тоталь» в регионах, являющихся стратегически важными для развития проектов концерна. В рамках приезда было организовано посещение здания ОДМ «Геолог» и ознакомление с проектом создания технопарка в сфере высоких технологий «Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа».
Сентябрь 2008 года – в ТюмГУ появилась новая специализация – «Инновационный менеджмент». Предназначенная, в первую очередь, для подготовки и переподготовки управленческих кадров для Тюменского технопарка.
14 ноября 2008 года – торжественное открытие Западно-Сибирского инновационного центра нефти и газа. К этому дню в технопарк заселятся все резиденты.
Татьяна Долгова