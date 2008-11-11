Nashgorod.ru проследил историю развития тюменского технопарка

Пожалуй, нет в нашем городе человека, который не слышал бы о тюменском технопарке. Последние два года ОДМ «Геолог» приковывает любопытные взгляды: тюменцам интересно, что за «начинку» скрывает отреставрированное здание. Через несколько дней технопарк будет открыт официально. Для плеяды талантливых молодых ученых и изобретателей распахнет свои двери бизнес-инкубатор. А большинство якорных резидентов технопарка уже заселились в здание ОДМ «Геолог» и с нетерпением ждут реализации интересных проектов.