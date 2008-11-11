«Хочу я замуж, замуж хочу…»: эксперимент корреспондента Nashgorod.ru

«Хочу я замуж, замуж хочу…» - под таким лозунгом начался виртуальный эксперимент корреспондента Nashgorod.ru. Натянув на себя свадебное платье подруги, я принялась позировать фотографу. Отобрав лучшие снимки, я разместила их на своей страничке vkontakte и разослала тюменским парням, которые в данное время находились в сети, сообщение: «Умница-красавица срочно ищет мужа!». Я нарочно выбрала тех, у кого в анкете было обозначено семейное положение («есть подруга», «встречается с …» или «помолвлен»).
Эксперимент был направлен на то, чтобы проверить реакцию молодых людей, а заодно и их отношение к собственной «второй половинке». Я не ожидала, что кто-то вообще ответит на подобное сообщение, ведь если у парня уже есть пассия, мои шансы колеблются где-то на уровне нуля…
Но не тут то было! Буквально через 30 секунд последовал первый ответ от некого Александра. Он предложил встретиться сегодня же! Причем строка «есть подруга» сразу сменилась надписью «в активном поиске». «Ах ты зараза!» – пронеслось у меня в голове. – «Только что у него была девушка, и вдруг исчезла»
Много ума не надо, чтобы сделать вывод: если парень с легкостью отодвинул в сторону свои прежние отношения, ничего хорошего ждать от него не стоит.
Пока я размышляла, пришло еще одно сообщение. Человеку, который был помолвлен с Ириной, хватило пяти минут, чтобы пригласить меня в кафе вечером.
- Что за мужики-то пошли! – разочарованно бормотала я, видя, как мой эксперимент если не рушится, то поворачивает противоположное русло. Моей целью было доказать что парни верны своим половинкам, а на деле же получается совсем обратное…
Отвечать на приглашения я, конечно, не собиралась, но «помолвленный» настойчиво желал встретиться. Он стал выспрашивать: какую кухню я предпочитаю, умею ли готовить... Вплоть до того, какого цвета белье ношу…
Поразило то, что его девушка Ирина оказалась довольно привлекательной, и, судя по Интернет-страничке, веселой и активной.
Удивила меня реакция 23-летнего Павла. Он принял мое предложение за чистую монету и стал узнавать: не встречались ли мы где-то раньше и почему я отправила сообщение именно ему. Выяснилось, что год назад он подавал свою анкету в какое-то бюро знакомств, но пассию ему так и не подыскали. Бедняга уже перестал верить и надеяться, как вдруг появилась я. А пока молодой человек изливал мне душу, я пробежалась по его страничке и заглянула в раздел с фотографиями. Два дня назад туда была добавлена картинка, где этот «несчастный» целуется со своей девушкой. И вот сегодня он втирает мне, что он всю жизнь мечтал о такой, как я. Он сказал что даже встречал меня в ночном клубе! (Откровенно говоря, в свои 19 лет я еще ни разу не посещала подобные развлекательные заведения…) Причем он настойчиво доказывал, что мы с ним танцевали и пели караоке…
Уж было я совсем разочаровалась в мужчинах, как пришло новое сообщение - от Олега. Парень однозначно дал понять, что у него наличествует девушка, и предложил поискать мужа где-нибудь в другом месте.
- Уррррааа! Нашелся-таки нормальный мужчина! - Моей радости не было предела.
Из двадцати тюменцев в возрасте от 20 до 25, которым было отправлено сообщение, семеро предпочли отмолчаться, один отказался от встречи, двое позвали в кино на вечерний сеанс, пятеро активно заинтересовались моим предложением и еще столько же предложили «узнать друг друга получше»!
Таких результатов я никак не ожидала. Предполагала какой угодно исход эксперимента, даже предложение сходить куда-подальше! Как же мне хотелось ответить этим парням, что мое предложение было лишь проверкой для них, и попросить, чтобы они дорожили тем, что у них есть.
Евгения Сидоренко