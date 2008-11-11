«Хочу я замуж, замуж хочу…»: эксперимент корреспондента Nashgorod.ru

Удивила меня реакция 23-летнего Павла. Он принял мое предложение за чистую монету и стал узнавать: не встречались ли мы где-то раньше и почему я отправила сообщение именно ему. Выяснилось, что год назад он подавал свою анкету в какое-то бюро знакомств, но пассию ему так и не подыскали. Бедняга уже перестал верить и надеяться, как вдруг появилась я. А пока молодой человек изливал мне душу, я пробежалась по его страничке и заглянула в раздел с фотографиями. Два дня назад туда была добавлена картинка, где этот «несчастный» целуется со своей девушкой. И вот сегодня он втирает мне, что он всю жизнь мечтал о такой, как я. Он сказал что даже встречал меня в ночном клубе! (Откровенно говоря, в свои 19 лет я еще ни разу не посещала подобные развлекательные заведения…) Причем он настойчиво доказывал, что мы с ним танцевали и пели караоке…