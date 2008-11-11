Американский антрополог Майкл Кремо побывал в Тюмени

Майкл Кремо, член Всемирного Конгресса археологов, Общества истории науки и Ассоциации антропологов, долго изучая ведические писания и исследуя результаты археологических исследований, пришел к выводу, что человечество существует гораздо дольше, чем принято считать. В подтверждение этому ученый привел несколько фактов археологических находок, возраст которых составляет около 250 000 лет. Также он затронул проблему «фильтрации знаний», связанную с утаиванием и замалчиванием информации, свидетельствующей о несостоятельности теории Дарвина и не укладывающейся в рамки современной концепции происхождения человека.
Знаменитый археолог считает, что альтернатива официальной теории должна существовать, и поэтому в своей книге «Деволюция человека» приводит совершенно новую концепцию возникновения человечества. По мнению Майкла Кремо, человек состоит из трех самостоятельных компонентов: материи, ума и сознания. Свои доводы ученый подкреплял немалым количеством примеров, доказывающих автономность и независимость этих составляющих человеческого существа.
Целью проведения подобных лекций является привлечение общественного внимания к решению проблем, связанных с экологическим кризисом, а также попытка убедить руководителей школьного образовательного процесса в том, что альтернативные теории происхождения человека заслуживают право на то, чтобы им уделялось внимание при составлении школьных учебников.