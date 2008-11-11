Американский антрополог Майкл Кремо побывал в Тюмени

Майкл Кремо, член Всемирного Конгресса археологов, Общества истории науки и Ассоциации антропологов, долго изучая ведические писания и исследуя результаты археологических исследований, пришел к выводу, что человечество существует гораздо дольше, чем принято считать. В подтверждение этому ученый привел несколько фактов археологических находок, возраст которых составляет около 250 000 лет. Также он затронул проблему «фильтрации знаний», связанную с утаиванием и замалчиванием информации, свидетельствующей о несостоятельности теории Дарвина и не укладывающейся в рамки современной концепции происхождения человека.