14 ноября – открытие тюменского технопарка

В созданном инновационном центре начнут свою деятельность малые компании, реализующие инновационные проекты в бизнес-инкубаторе. Кроме того, в здании, оборудованному по последнему слову техники, будут размещены офисы крупных компаний, занимающихся научно-исследовательской деятельностью и осуществляющих выпуск наукоемкой продукции.