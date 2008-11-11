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14 ноября – открытие тюменского технопарка

11 ноября 2008, 11:37
В рамках проекта создания в Тюмени технопарка в сфере высоких технологий «Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа» успешно реализован первый этап строительства – завершена реконструкция здания ОДМ «Геолог».
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Тюмень

В рамках проекта создания в Тюмени технопарка в сфере высоких технологий «Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа» успешно реализован первый этап строительства – завершена реконструкция здания ОДМ «Геолог».

В созданном инновационном центре начнут свою деятельность малые компании, реализующие инновационные проекты в бизнес-инкубаторе. Кроме того, в здании, оборудованному по последнему слову техники, будут размещены офисы крупных компаний, занимающихся научно-исследовательской деятельностью и осуществляющих выпуск наукоемкой продукции.

14 ноября Губернатор Тюменской области В.В. Якушев торжественно откроет технопарк. На мероприятие приглашены члены Правительства РФ, представители Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, исполнительной и законодательной власти Тюменской области, а также региональных научных кругов и бизнес-сообщества.

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