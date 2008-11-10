Выставка «Красотой рожденная…»: кусочек Японии в Тюмени

На выставке мы можем увидеть Японию на открытках и фотографиях, национальные костюмы, символические игрушки, японские куклы, подделки из ткани и бумаги, предметы домашнего обихода, узнать о народных японских праздниках и традициях. Некоторые из них уже ушли в прошлое, а некоторые соблюдаются в Японии до их пор. В стеллажах уже привычные для нас японские палочки для еды, веера противопоставляются самурайским шлемам, непонятным фигуркам. И у всего этого есть символическое значение, рассказать которое может научный сотрудник музея Лия Зайцева. Экскурсия входит в стоимость билета, но проводится только на группу более пяти человек.