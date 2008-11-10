Выставка «Красотой рожденная…»: кусочек Японии в Тюмени

Японская культура становится все более популярной у Россиян. Мы смотрим их фильмы, любим японскую кухню. Ближе познакомиться тюменцам с загадочной Японией предлагает выставка «Красотой рожденная…»(Япония: традиции и современность), представленная в Музее–усадьбе Колокольниковых.
«Расположилась она именно в этом музее не случайно: купцы Колокольниковы занимались торговлей чая, а, как многим известно, чаепитие для японцев это старая и особенная традиция» – поделилась научный сотрудник музея Лия Зайцева.
Выставку привезла из Новосибирска Татьяна Леонидовна Павлова – президент всероссийского общества «Россия - Япония», профессор, заведующая кафедрой педагогики Новосибирского государственного университета и просто любитель Японской культуры. Она часто ездит в Японию и привозит оттуда интересные вещи в свою коллекцию.
На выставке мы можем увидеть Японию на открытках и фотографиях, национальные костюмы, символические игрушки, японские куклы, подделки из ткани и бумаги, предметы домашнего обихода, узнать о народных японских праздниках и традициях. Некоторые из них уже ушли в прошлое, а некоторые соблюдаются в Японии до их пор. В стеллажах уже привычные для нас японские палочки для еды, веера противопоставляются самурайским шлемам, непонятным фигуркам. И у всего этого есть символическое значение, рассказать которое может научный сотрудник музея Лия Зайцева. Экскурсия входит в стоимость билета, но проводится только на группу более пяти человек.
По словам Лии Зайцевой, тюменцам выставка интересна. «Постоянно звонят, интересуются. Чаще всего приходят студенты и бабушки с внуками» - говорит она.
Выставка будет работать до 27 января. Стоимость билета для взрослых – 50 рублей, студенты – 35 рублей, школьники – 25 рублей, а для детей бесплатно.