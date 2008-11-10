В пятницу, 7 числа, с 20.00 до 00.00 клуб разнообразной музыки «Берлога» подвергся оккупации иностранных интервентов. В Тюмень пожаловали: 1) darkweave-команда из Германии «Das Ich» (без комментариев), 2) группа «Gothika» из Японии (Industrial synthpop). Кроме того, в фестивале принял участие «Roman Rain» – synth-gothic rock из С-Петербурга. Все остались довольны – процесс захвата live-точки прошел легко и приятно. Разумеется, без жертв не обошлось – зрителям пришлось пожертвовать все свои карманные сбережения, чтобы попасть на феерическое шоу. Однако это того стоило.
Рваные колготки на руках, в волосах погребальные ленточки, короткие латексные юбки – а чего еще можно ждать от electro-gothic party? Словом, на танцполе полно персонажей, которых можно встретить скорее на страницах книг Мари Слипа, чем на улице. Настроение самое позитивное, тем более на сцене – проект одного человека, а именно «Roman Rain». Сэр Rain – маэстро темной мистерии со сногсшибательными вокальными данными. Сэр Rain – это романтический образ в духе Тима Бартона. Сэр Rain – музыкант из С-Петербурга, а это значит, что не перевелись на земле русской Большие Таланты. Стоит отметить, что «Roman Rain» одинаково хорошо исполняет песни как на английском, так и на русском языке. Свое выступление музыкант завершил одной из самых сильных вещей – песня «Королева» стала последней в программе. Однако сцена не пустовала долго – пришло время страны восходящего солнца.
Впрочем, Япония предстала передо мной вовсе не страной восходящего солнца, если взять во внимание темный антураж группы «Gothika». Это скорее полное солнечное затмение. Могу сказать точно – эти мальчики не были похожи на персонажей аниме. Хотя, на мальчиков они были тоже не очень похожи – стиль androgen распространен среди музыкантов жанра cyber-goth. Прошу заметить, к сексуальной ориентации это не имеет никакого отношения. Как правило.
В середине вокалист группы так разошелся, что пробил стойкой от микрофона потолок. Однако международного скандала из этого не вышло – подумаешь, пробитый потолок. Минус гонорар.
"Sexed Up Electronica" («сексуальная электроника») – под таким девизом группа «Gothika» творит свою музыку и преподносит её слушателям. Волна pop-мелодий 80-х годов, вложенная в synth-звучание группы, создает новый романтичный и декадентский мир индустриальной готической музыки.
И, наконец, дуэт Штефана Аккерманна (слова, вокал) и Бруно Крамма (музыка) – группа «Das Ich». Кстати говоря, Бруно во время выступления предыдущих команд ходил в зале среди зрителей, раздавал автографы и улыбался всем желающим – совершенно бесплатно! Наверное, пока Бруно был в зале, он выучил новое русское слово, которое восторженно продекламировал со сцены. В транскрипции это звучало примерно как «Vse Zaebus»!
Группа «Das Ich» появилась в 1989 году, хотя некоторые песни («Gottes Tod», «Sodom und Gomorrha», «Lügen und Das Ich»), принесшие ей популярность, были задуманы ещё в 1988. «Das Ich» стали одними из основателей и основных участников движения начала девяностых «Neue Deutsche Todeskunst» (Новое немецкое искусство смерти).
Стоит отметить, что во время выступления немецких post-Industrial богов на сцену выбрался простой русский парень. Как он это сделал, до сих пор остается загадкой – однако он нежно схватил Бруно и попробовал его подбросить. Охрана клуба не оценила теплых чувств молодого человека. Больше его никто не видел.
Концерт завершился совместным выступлением «Roman Rain» и «Das Ich». Darkweave объединяет народы!
После концерта нескромному корреспонденту Nashgorod.ru удалось взять интервью у композитора «Das Ich» Бруно Крамма. Итак, интервью с Бруно – только для вас:
Знакомы ли вы с русским darkweave-проектом Otto Dix?
Бруно: Да, конечно.
Как считаете, имеет ли право на существование русский darkweave?
Бруно: Конечно, он имеет право. Он имеет свои отличия, особенно такие авторы как Otto Dix или Roman Rain показывают, что Россия может многое предложить в этом стиле музыки со своей собственной экспрессией и вкусом.
Вам нравится Михаэль Драу, вы знаете его?
Бруно: Конечно, я знаю его, он вписан в мой лейбл в Германии, я выпустил альбом для Otto Dix в Германии на студии Danse Macabre.
Известно ваше сотрудничество с группой Atrocity. Планируете ли вы в дальнейшем делать совместные проекты с другими коллективами?
Бруно: Нет, не сейчас, в данный момент мы работаем с нашей собственной музыкой, у нас много дел и нам пока этого хватает.
Кажется ли вам работа в таком ключе плодотворной?
Бруно: Она была плодотворной в какое-то время, но в данный момент нам интересно заниматься своей музыкой.
По какой причине один из ваших наиболее успешных альбомов ("Staub") так недоступен?
Бруно: Его действительно так трудно достать? Нет, не может быть, в Германии его довольно просто найти.
По какой причине вам близка эстетика смерти и коллапса?
Бруно: Разве она нам близка? Я так не думаю. На самом деле мы пишем веселую музыку, которая больше говорит о жизни, чем о том, что после нее.
Что вдохновляет вас на создание новых песен? Словом, откуда вы берете идеи?
Бруно: Из каждого момента, из обычной жизни, ситуаций, из жизни обычных людей.
Возможно, вы читаете книги каких-то авторов?
Бруно: Нет, нас больше вдохновляет обычная жизнь.
Какое впечатление произвела на вас Россия?
Бруно: Превосходное, пока что. Я имею ввиду, что Россия такая огромная страна, нет чего-то типично русского, так много народностей, это удивительная страна, и честно сказать, мы очень любим гастролировать по России.
Были ли у вас некоторые стереотипы относительно постсоветского государства?
Бруно: Нет, у нас не было стереотипов. Вы хорошо управляете своей страной, и я не могу давать советы по этому поводу. Германия маленькая страна, и наши проблемы отличаются от тех, что в России.
Михаил Булатов