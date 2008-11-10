Рваные колготки на руках, в волосах погребальные ленточки, короткие латексные юбки – а чего еще можно ждать от electro-gothic party? Словом, на танцполе полно персонажей, которых можно встретить скорее на страницах книг Мари Слипа, чем на улице. Настроение самое позитивное, тем более на сцене – проект одного человека, а именно «Roman Rain». Сэр Rain – маэстро темной мистерии со сногсшибательными вокальными данными. Сэр Rain – это романтический образ в духе Тима Бартона. Сэр Rain – музыкант из С-Петербурга, а это значит, что не перевелись на земле русской Большие Таланты. Стоит отметить, что «Roman Rain» одинаково хорошо исполняет песни как на английском, так и на русском языке. Свое выступление музыкант завершил одной из самых сильных вещей – песня «Королева» стала последней в программе. Однако сцена не пустовала долго – пришло время страны восходящего солнца.