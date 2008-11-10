В Тюмени появились «современные дворяне»

Какие они – «современные дворяне», рассказала корреспонденту Nashgorod.ru на семинаре «Дворянского клуба молодой семьи» Елена Валентиновна Лагунова – руководитель клуба и параллельно руководитель учебного центра «новые дети».
«Сначала мы сами смеялись над названием, ну какие мы дворяне?» - шутит Елена Валентниновна, - «но ведь на самом деле так и получается. Дворяне – от слова двор, вот и мы, люди с собственными дворами, объединившиеся, чтобы помогать друг другу».
«Дворянский клуб молодой семьи» это муниципальная организация, работает она уже с 2005 года в доме детского творчества им. Кижеватова при поддержке Управления по спорту и молодежной политике г. Тюмени. Участники клуба в основном молодые семьи, которые живут за городом на собственных участках, но, конечно, клуб не отказывает людям любого возраста и не зависимо от семейного положения. Например, пожилые дачницы.
«Членство у нас свободное, единственное, что может помешать это отсутствие собственной земли. Ведь мы здесь обсуждаем много практических вопросов по жилью, и людям без земли просто не будет смысла приходить на семинары. Например, мы приглашали специалиста по приватизации земли, скоро начнут работу курсы по ландшафтному дизайну» - говорит Елена Валентиновна.
Но самая главная задача клуба, это воссоздание семейных отношений, насыщением семьи новыми ценностями, не такими, какие присущи горожанам. «В городе женщина превращается в раба своей жизни. Она работает, кормит мужа, смотрит за детьми. Но у русской женщины гораздо большие способности, к сожалению, сейчас забытые. Жизнь за городом избавляет человека от суеты и появляется много свободного времени. Порой люди даже не знают чем его занять. И тогда вспоминаются русские рукоделия, традиции. Для женщин у нас есть занятия по вышивке, изготовлению кукол, песни, танцы, кухня, баня. У мужчин все немного по- другому. Хороших специалистов по мужским ремеслам сейчас единицы, и все работают только за деньги и своими секретами не делятся. А наши мужчина, и строители, и печники, помогают друг другу. Мы все стараемся делать своими руками и все друг другу помогаем» - делится Елена Валентиновна. В клубе даже есть некий «информационный банк» - это листок, где каждый член клуба пишет свои способности и свои нужды. Благодаря этому члены клуба находят помощников и сами помогают другим.
А начиналось все с того, что несколько семей объединились с желанием жить за городом. И не просто жить в своем доме, за свои забором, а именно неким сообществом, среди хороших, добрых людей, где каждый будет помогать друг другу. Сначала просто собирались неофициально, разговаривали, рассматривали все варианты реализации планов. Потом появилась возможность создать коммерческий центр и собираться официально. Стали покупать земли и с помощью друг друга строить дома, облагораживать участки.
Сегодня в «Дворянском клубе молодой семьи» официально зарегистрировано 30 человек. Но на семинары приходят от 50 до 200, в зависимости от интересов каждого. Собираются участники клуба в «Дзержинце» 3 раза в неделю: основной сбор в воскресенье и четверг, а в субботу – консультативный сбор. Кроме того, клуб организует праздники, совместные туристические походы, в последнее время занялись оздоровительными практиками: «Вместе ездили в прорубь, а недавно у нас появился специалист по лечению болезней ходьбой босиком» - делится Елена Валентиновна.
Так как своих знаний порой не хватает, на семинары часто приглашаются специалисты по разным сферам. Например, 8 октября корреспондент Nashgorod.ru побывал на практикуме по лепке из глины. На семинар были приглашены специалисты по восстановлению русских традиций. Молодые мамы пришли со своими детьми, бабушки с внуками. Начался семинар с расслабляющегося танца в хороводе, музицирования русскими народными инструментами. Перед тем как приступить к лепке специалист Татьяна объяснила: «Глиняные посиделки нужны, чтобы успокоить свою душу, возобновить душевные силы, ведь мы женщины должны питать энергией всю семью». Все с радостью восприняли предложение Татьяны «поискать женскую силу через глину».
9 ноября клуб провел еще более интересные семинары: танцевальная программа Русский танец из глубины веков», «Тропа силы и здоровья» - выездная практика на природе и оздоровительный комплекс и «Банное лажение» - баня на загородном участке, снятие напряжения, обучение лажению. Подобные мероприятия «Дворянский клуб молодой семьи» проводит часто. Все кто тоже хочет присоединиться к «современным дворянам» и кому позволяют возможности смело могут звонить по телефонам 74-67-43, 8-919-936-36-00.