В Тюмени появились «современные дворяне»

Но самая главная задача клуба, это воссоздание семейных отношений, насыщением семьи новыми ценностями, не такими, какие присущи горожанам. «В городе женщина превращается в раба своей жизни. Она работает, кормит мужа, смотрит за детьми. Но у русской женщины гораздо большие способности, к сожалению, сейчас забытые. Жизнь за городом избавляет человека от суеты и появляется много свободного времени. Порой люди даже не знают чем его занять. И тогда вспоминаются русские рукоделия, традиции. Для женщин у нас есть занятия по вышивке, изготовлению кукол, песни, танцы, кухня, баня. У мужчин все немного по- другому. Хороших специалистов по мужским ремеслам сейчас единицы, и все работают только за деньги и своими секретами не делятся. А наши мужчина, и строители, и печники, помогают друг другу. Мы все стараемся делать своими руками и все друг другу помогаем» - делится Елена Валентиновна. В клубе даже есть некий «информационный банк» - это листок, где каждый член клуба пишет свои способности и свои нужды. Благодаря этому члены клуба находят помощников и сами помогают другим.