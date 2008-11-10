Тюменцы распоряжаются своими пенсионными накоплениями самостоятельно

За этот же период прошлого года поступило только 111 заявлений.
Начиная с 2005 года, работодатели производят обязательные отчисления на накопительную часть трудовой пенсии граждан, родившихся в 1967 году и моложе. С 2002 по 2004 годы отчисления на накопительную часть производились также за граждан старшего возраста (мужчины 1953 года рождения и моложе и женщины 1957 года рождения и моложе).
Суммы пенсионных накоплений, учтенные на индивидуальных лицевых счетах, по личному распоряжению граждан могут инвестироваться и приносить дополнительный доход. Для инвестирования своих пенсионных накоплений можно выбрать одну из 61 частной управляющей компании. Допускается формирование накопительной части своей будущей пенсии и через негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Всего в Российской Федерации действует 131 НПФ, в том числе на территории юга Тюменской области 3 НПФ («Социальный», «Ханты - Мансийский», «Лукойл – Гарант»).
Информация об управляющих компаниях и негосударственных пенсионных фондах имеется во всех управлениях пенсионного фонда в городах и районах области, в организациях, с которыми заключены соглашения о взаимном удостоверении подписей и на сайте Отделения ПФР по Тюменской области. Реализовать свое право на выбор способа инвестирования средств пенсионных накоплений можно до 31 декабря текущего года.