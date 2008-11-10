Тюменцы распоряжаются своими пенсионными накоплениями самостоятельно

Информация об управляющих компаниях и негосударственных пенсионных фондах имеется во всех управлениях пенсионного фонда в городах и районах области, в организациях, с которыми заключены соглашения о взаимном удостоверении подписей и на сайте Отделения ПФР по Тюменской области. Реализовать свое право на выбор способа инвестирования средств пенсионных накоплений можно до 31 декабря текущего года.