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Тюменцам стали задерживать зарплату

10 ноября 2008, 15:12
За последний месяц в Тюмени возросло число жалоб от работников на задержки заработной платы. В инспекцию по охране труда по этому поводу поступило основное количество обращений.
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Тюмень

При этом всего в октябре недовольных условиями работы оказалось около семисот жителей. По сравнению с прошлыми месяцами этот показатель увеличился примерно на 70 процентов. Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в инспекции по охране труда, все предприятия, на которые пожаловались жители, проверяются. Нерадивых работодателей привлекают к административной ответственности. Пострадавшим работникам инспекторы советуют незамедлительно обращаться в суд.

Отметим, что чаще всего задолженности по заработной плате имеют строительные компании города. Сами работодатели обычно объясняют задержку тем, что заказчики не оплачивают услуги. Кроме того, строителям стало затруднительно продавать жилье. Поскольку потенциальные клиенты не могут взять кредит в банке.

Отметим, что также тюменцы часто задают вопрос, как действовать, если работодатель заставляет написать заявление об уходе по собственному желанию. Как говорят инспекторы по охране труда, в случае подписания документа будет сложно отстоять собственные права в суде. Если же работник откажется подписывать документ, то работодатель сможет уволить его только на законных основаниях.

#Новости#Тюмень#Ксения#Экономика
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