Тюменцам стали задерживать зарплату

При этом всего в октябре недовольных условиями работы оказалось около семисот жителей. По сравнению с прошлыми месяцами этот показатель увеличился примерно на 70 процентов. Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в инспекции по охране труда, все предприятия, на которые пожаловались жители, проверяются. Нерадивых работодателей привлекают к административной ответственности. Пострадавшим работникам инспекторы советуют незамедлительно обращаться в суд.