Тюменские старосты стремятся к культурному обществу

Организаторами проекта выступили ТРМОО «Лига старост Тюменской области», при поддержке Правительства Тюменской области и департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области.
Напомним, что более 150 руководителей студенческих групп из восьми вузов Тюменской области прошли обучение на «Второй областной школе старост». В течение 10-ти дней студенты проходили тренинги, развивающие навыки группового сплочения, разрешения конфликтов, администрирования и т.д.
В понедельник были подведены итоги мероприятия. Команды-участники представили свои творческие проекты. Так, был выбран лучший журнал посещаемости. Студенты выдвинули свои идеи относительно довольно неудобного стандартного документа. Так, было предложено не просто красочно оформить журналы, но и внести в них ряд усовершенствований, например, поменять формат и заменить рукописные списки студентов на распечатанные. Лидером же стал студент МИФУБа Дмитрий Вишняков, в его журнале было оставлены места для анкеты на каждого члена группы, для их фотографий, и фотографий любимых преподавателей. Как отметила замдиректора по учебно-воспитательной работе ТГНГУ Антонина Салова, с таким журналом расположение преподавателей к этой группе обеспечено.
Кроме того, каждая группа представила свой проект улучшения студенческой жизни. Что интересно, абсолютно все группы обратили внимание на проблему грубого обращения студентов друг с другом и с преподавателями. Способы решения предлагались разные, были и вполне жизнеспособные проекты, такие как день самоуправления, и больше напоминающие шутку – флешмоб, призывающий не то увеличить число автобусов, не то привлечь внимание к проблеме перегруженности общественного транспорта. Лучший проект так и не был выбран, ребятам предоставили возможность продумать свои предложения более тщательно. Кроме того, как справедливо отметил член проектной комиссии Артем Газизов, начинать борьбу с хамством нужно, прежде всего, с себя. Данное высказывание было адресовано студентам, слушавшим своих коллег без особого внимания.