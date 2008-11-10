Тюменские старосты стремятся к культурному обществу

Кроме того, каждая группа представила свой проект улучшения студенческой жизни. Что интересно, абсолютно все группы обратили внимание на проблему грубого обращения студентов друг с другом и с преподавателями. Способы решения предлагались разные, были и вполне жизнеспособные проекты, такие как день самоуправления, и больше напоминающие шутку – флешмоб, призывающий не то увеличить число автобусов, не то привлечь внимание к проблеме перегруженности общественного транспорта. Лучший проект так и не был выбран, ребятам предоставили возможность продумать свои предложения более тщательно. Кроме того, как справедливо отметил член проектной комиссии Артем Газизов, начинать борьбу с хамством нужно, прежде всего, с себя. Данное высказывание было адресовано студентам, слушавшим своих коллег без особого внимания.