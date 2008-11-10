Трагедия на трассе Тюмень–Ханты-Мансийск унесла жизни четырех человек

4 человека погибли, 8 получили травмы на дорогах Тюменской области 7 ноября.
Трагедия на трассе Тюмень–Ханты-Мансийск унесла жизни 4-х человек, в тяжелом состоянии находится маленький ребенок. В 15 часов 40 минут на 121 км федеральной автодороги в Ярковском районе столкнулись автомобиль «Дэу Матиз» и «Тойота Камри». По предварительным данным, 28-летняя женщина, управлявшая "Дэу" выехала на полосу встречного движения. Погибли водительница и пассажиры «Матиза»: 50-летний мужчина, 52-летняя женщина и 13-летняя девочка. 5-летний ребенок в тяжелейшем состоянии находится в реанимации.
Автомобиль "Тойота" врезался в металлическое ограждение моста на Воронинских горках. По предварительным данным, водитель не справился с управлением автомобиля. 31-летний мужчина получил черепно-мозговую травму и перелом костей таза. Сотрясение головного мозга у 23-летней женщины, травму головы получил годовалый ребенок.
1 человек погиб, 18 получили травмы на дорогах Тюменской области 8 ноября.
Днем на перекрестке окружной дороги у Воронинских горок столкнулись автомобиль "Уаз" и "Ниссан". По предварительным данным, один из водителей выехал на перекресток на запрещающий сигнал. Различные травмы получили 5 человек, водители и пассажиры автомобилей, в том числе 11-летняя девочка у которой сотрясение головного мозга.
Вечером на улице Молодежной автомобилем "Дэу" совершен наезд на двух пешеходов. 28-летний молодой человек и 26-летняя девушка, находясь в состоянии опьянения, переходили дорогу вне пешеходного перехода. У пострадавших сотрясения головного мозга, рана лба и ушиб грудной клетки, сообщает ГИБДД Тюменской области.
На улице Щербакова автомобиль "Тойота" врезался в препятствие. Предварительно, 30-летний водитель, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением. У него сотрясение головного мозга и рана глаза. 35-летний пассажир, также находившийся в состоянии опьянения, получил тяжелейшие травмы – перелом костей таза и обеих бедер.
В 8.30 утра на дороге от села Емуртла к границе Курганской области в Упоровском районе, перевернулся автомобиль "ВАЗ 21099". 25-летний водитель, с 7-ми месячным стажем, не справился с управлением. Погиб 32-летний пассажир автомобиля, у водителя ушиб лица. Черепно-мозговая травма и перелом плеча у 28-летнего пассажира, еще один, 31-летний мужчина получил ушиб позвоночника.
5 человек пострадали на дорогах Тюменской области 9 ноября.
Утром на Салаирском тракте автомобилем "ВАЗ 2110" совершен наезд на препятствие – металлическое ограждение. Черепно-мозговую травму и перелом челюсти получил 31-летний водитель автомобиля, по предварительным данным, находившийся в нетрезвом состоянии.
Автомобилем "Фиат" совершен наезд на препятствие на ул. 50 лет Октября в час ночи. Рваную рану губы получил 44-летний пассажир. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии опьянения.
Отсутствие опыта, переоценка собственных возможностей и грубые нарушения Правил, такие как управление в состоянии опьянения и выезд на полосу встречного движения, становятся причиной гибели людей. Этих трагедий можно было избежать. Помните – дорожная безопасность зависит от нас!