Трагедия на трассе Тюмень–Ханты-Мансийск унесла жизни четырех человек

Днем на перекрестке окружной дороги у Воронинских горок столкнулись автомобиль "Уаз" и "Ниссан". По предварительным данным, один из водителей выехал на перекресток на запрещающий сигнал. Различные травмы получили 5 человек, водители и пассажиры автомобилей, в том числе 11-летняя девочка у которой сотрясение головного мозга.