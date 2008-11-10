Работающая молодежь Тюмени подвела творческие итоги

В гала-концерте были задействованы лучшие номера фестиваля. Трогательные и волнующие песни от трио «Вдохновение», заводной танец в исполнении Юлии Охоткиной под композицию «Разговор со счастьем», захватывающая эквилибристика на стульях от Елены Башкировой, волшебная «Мыльная феерия» - это и многое другое можно было увидеть в этот день на сцене ДИ «Пионер». На этот раз в фестивале приняли участия такие предприятия нашего города, как Реабилитационный центр «Большой Тараскуль», Торговый центр «ЦУМ», ОАО «Тюменские моторостроители», Производственная фирма «Барс», автосалон «Рено», Тюменский кардиологический центр, Тюменская ТЭЦ №1, ГУВД по Тюменской области, Дом культуры и творчества «Торфяник» и другие.