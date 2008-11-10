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Работающая молодежь Тюмени подвела творческие итоги

10 ноября 2008, 10:11
Торжественный гала-концерт в рамках Второго Городского «Фестиваля творческой работающей молодежи» состоялся во Дворце искусств «Пионер» 8 ноября.
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Тюмень

Напомним, что за несколько дней до этого прошел отборочный тур, в котором приняли участие более 15 организаций и предприятий города. Таланты конкурсантов, чей возраст, кстати сказать, не превышает 35-ти лет, оценивались по трем номинациям: «Хореография», «Вокал», «Оригинальный жанр».

В гала-концерте были задействованы лучшие номера фестиваля. Трогательные и волнующие песни от трио «Вдохновение», заводной танец в исполнении Юлии Охоткиной под композицию «Разговор со счастьем», захватывающая эквилибристика на стульях от Елены Башкировой, волшебная «Мыльная феерия» - это и многое другое можно было увидеть в этот день на сцене ДИ «Пионер». На этот раз в фестивале приняли участия такие предприятия нашего города, как Реабилитационный центр «Большой Тараскуль», Торговый центр «ЦУМ», ОАО «Тюменские моторостроители», Производственная фирма «Барс», автосалон «Рено», Тюменский кардиологический центр, Тюменская ТЭЦ №1, ГУВД по Тюменской области, Дом культуры и творчества «Торфяник» и другие.

Почетные грамоты, дипломы и кубки вручили победителям Надежда Гомель, председатель тюменского городского объединения профсоюзов, и Светлана Иванова, начальник управления по спорту и молодежной политики администрации города. Особо отличившееся участники получили специальные призы за «Проникновенность исполнения», «Преданность фестивалю» и «За выражение любви к городу».

Дипломанты и лауреаты конкурса будут представлять наш город на «Областном Фестивале творчества работающей молодежи».

#Новости#Молодежь#Фестивали#Тюмень#Таня#Культура
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