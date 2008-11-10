Mazda CX-9 в Тюмени: Zoom-Zoom для всей семьи

Гостей мероприятия встречала тройка автомобилей, с которыми и предстояло познакомиться поближе, а для ходовых испытаний был предоставлен отдельный экземпляр «Мазды». “На первый взгляд, CX-9 не что иное, как слегка увеличившаяся в размерах Mazda CX-7, уже знакомая россиянам, но нет… Это совсем другой автомобиль – «девятка» крупнее в теле, оснащается иным, нежели «младшая сестра», двигателем, да и по дизайну строже.
Компания, приучившая своими умопомрачительными концепт-карами и не менее интересными по облику серийными моделями, сумела сохранить свой «генетический код» даже в таком, казалось бы, утилитарном автомобиле как семиместный кроссовер. Разработанный с прицелом на США (где, как известно, любят большие машины), CX-9 способен взять на борт водителя и шестерых его спутников!
Впрочем, любовь наших сограждан к автомобилям размера king size также известна, а потому Россия стала первой и последней страной после Штатов, где будет официально продаваться Mazda CX-9. «Zoom-zoom формата XXL», как ласково окрестили новичка, выдержан в стилистике всего модельного ряда компании – мускулистые боковины кузова, агрессивный дизайн «передка», необычайно большие для этого класса автомобилей колеса (20 дюймов это не шутки!) – одним словом, это не кроссовер в привычном понимании, скорее семейный спорткар. Подтвердить этот статус призван 277-сильный двигатель, наделяющий CX-9 отменной динамикой, ну а традиционно высокий уровень комфорта довершает облик нового кроссовера от «Mazda»” – такими словами приветствовал собравшихся журналистов Николай Степанов, начальник отдела продаж компании «Дина-Моторс». Подтвердить или опровергнуть истинность этой хвалебной оды в честь героя дня, представителям СМИ предстояло в ходе теста-драйва.
По итогам жеребьевки, предварявшей тестовые поездки, все присутствующие журналисты оказались разбиты на пары и «согласно купленным билетам» ждали своей очереди сесть за руль Mazda CX-9. Томительное ожидание пробной поездки разбавляли забавные конкурсы от «Дина-Моторс».
Конечно, за пятнадцатиминутную поездку сделать выводы об автомобиле невозможно, хотя составить первое впечатление вполне реально. Машина обладает неплохой динамикой, подвеска честно отрабатывает неровности – пожалуй, это всё, что можно сказать о ходовых характеристиках по результатам экспресс-теста. Как и подобает автомобилю, которому отведена роль дешевой альтернативы Audi Q7, материалы отделки и качество сборки интерьера на высоты. Посадка на всех трех рядах удобная.
И, наконец, самый главный вопрос – сколько стоит это великолепие? По словам менеджеров, цена на Mazda CX-9 начинается от 1,5 миллионов рублей за базовую комплектацию, в которую входит всё те опции, что конкуренты по классу предлагают за доплату. Второй вариант комплектации дороже на тридцать тысяч рублей и дополнительно включает в себя люк с электроприводом. Кожаная отделка, «музыка», всевозможные подушки безопасности, климат-контроль и масса других «приятностей» идут «по умолчанию», что означает следующее - такой уровень комфорта вкупе с фирменным «zoom-zoom» удовольствием от вождения, да еще и в «формате XXL» стоит своих денег.