Mazda CX-9 в Тюмени: Zoom-Zoom для всей семьи

И, наконец, самый главный вопрос – сколько стоит это великолепие? По словам менеджеров, цена на Mazda CX-9 начинается от 1,5 миллионов рублей за базовую комплектацию, в которую входит всё те опции, что конкуренты по классу предлагают за доплату. Второй вариант комплектации дороже на тридцать тысяч рублей и дополнительно включает в себя люк с электроприводом. Кожаная отделка, «музыка», всевозможные подушки безопасности, климат-контроль и масса других «приятностей» идут «по умолчанию», что означает следующее - такой уровень комфорта вкупе с фирменным «zoom-zoom» удовольствием от вождения, да еще и в «формате XXL» стоит своих денег.