Ветхие тепловые сети могут быть заменены в Тюмени через 5-6 лет

На сегодняшний день в Тюмени износ сетей в среднем составляет 65 %, поэтому чтобы убрать этот накопившийся «запас работ» нужно ремонтировать 12-14 % от общей протяженности сетей. В этом случае замена старого оборудования затянется на 5-6 лет. В то же время массовый ремонт требует не только больших вложений, но и вызывает недовольство горожан, поскольку он связан с долгими раскопками, восстановлением и т.д.