Ветхие тепловые сети могут быть заменены в Тюмени через 5-6 лет

Мероприятия по подготовке электрических сетей ОАО «СУЭНКО» к работе в осенне-зимний период 2008-2009 г. выполнялись за счет тарифа на передачу электрической энергии.
Основной проблемой в эксплуатации электрических сетей города Тюмени остаются порывы кабельных линий 10 и 0,4 кВ организациями, производящими земляные работы без согласования с ОАО «СУЭНКО». Евгений Мурзин, заместитель главного инженера ОАО «Уральская теплосетевая компания», добавил, что на ремонт поврежденных сетей требуется выделение дополнительных средств, причем аварийно-восстановительные работы всегда обходятся намного дороже, чем плановые. Кроме того, внушительное количество времени всегда тратится на поиск поврежденного участка.
Проблемы с порывами теплосетей не кончатся до тех пор, пока не будут заменены все ветхие сети. На вопрос журналистов «когда же это произойдет?» ответил директор департамента городского хозяйства администрации г. Тюмени Геннадий Зверев. По его словам, плановое выполнение ремонта от общей протяженности тепловых сетей, по нормативным документам, составляет не менее 8 %, при уровне износа – не более 45 %.
На сегодняшний день в Тюмени износ сетей в среднем составляет 65 %, поэтому чтобы убрать этот накопившийся «запас работ» нужно ремонтировать 12-14 % от общей протяженности сетей. В этом случае замена старого оборудования затянется на 5-6 лет. В то же время массовый ремонт требует не только больших вложений, но и вызывает недовольство горожан, поскольку он связан с долгими раскопками, восстановлением и т.д.