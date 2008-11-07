В ТюмГУ обсудили методику преподавания английского языка

Организованный для преподавателей вузов и учителей английского языка семинар «Роль профессиональной компетенции при обучении межкультурной коммуникации в условиях современной образовательной парадигмы» позволил участникам пообщаться непосредственно с авторами учебников и методических программ, по которым и работают педагоги. По словам Людмилы Шиловой, заведующей кафедрой иностранных языков гуманитарных факультетов, подобные конференции становятся традиционными – каждую осень ТюмГУ собирает преподавателей высших учебных заведений, школьных учителей и устраивает встречи с ведущими методистами зарубежных издательств, работающих по направлению иностранных языков. «Такие семинары позволяют быть в курсе всех новых явлений в методике преподавания, помогают отслеживать изменения в языке и обмениваться опытом, что немаловажно для всех, кто хочет быть истинным профессионалом в своем деле. На нынешней конференции наши коллеги из Тюмени и других городов области могут лично пообщаться с одним из ведущих методистов России Викторией Сафоновой – автором учебно-методического комплекса по английскому языку. Кроме того, выступят гости из-за рубежа: в программе запланированы доклада автора учебников по страноведению Дэвида Эванса (Великобритания), ведущих методистов издательства «Heinle Elt» Стивена Вебстера и Лиз Хантли (Великобритания) и нашего соотечественника Вячеслава Потапчука, директор издательства «ЦентрКом». Безусловно, участие, равно как и присутствие в качестве гостя помогут почерпнуть что-то новое и стать еще на шаг ближе к абсолютному профессионализму», - отметила Людмила Викторовна.