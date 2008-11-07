Тюменские писатели и издатели посетовали на недоступность книг в России

Впервые конкурс «Книга года» был объявлен в прошлом году по инициативе тюменских издателей. Его сразу поддержали издатели Тобольска, Ишима, Ханты-Мансийска. На конкурс было прислано более 100 книг и альбомов. И, как сказал тюменский писатель Виктор Строгальщиков, сначала у членов жюри, в состав которого входил и он, глаза разбежались от изобилия и разнообразия обложек. Но когда начали знакомиться с содержимым, положительных эмоций поубавилось. В результате, главный приз – за лучшую художественную книгу – так и не был присужден. «Это печально, – сказал Строгальщиков. – Для меня главная книга – художественная: проза, поэзия. Все остальное – гарнир. Если нет главного блюда, то ковырять вилкой в гарнире не так уж интересно».