Тюменские писатели и издатели посетовали на недоступность книг в России

К такому выводу пришли участники пресс-конференции, посвященной началу второго регионального конкурса «Книга года», которая состоялась 31 октября в ТюмГУ.
Главной темой конференции, конечно, был конкурс, целью которого, как сказала Наталья Дворцова, заведующая кафедрой издательского дела и редактирования ТюмГУ, является повышение культуры и престижа чтения и даже «поддержание статуса России как одной из самых читающих стран в мире».
Впервые конкурс «Книга года» был объявлен в прошлом году по инициативе тюменских издателей. Его сразу поддержали издатели Тобольска, Ишима, Ханты-Мансийска. На конкурс было прислано более 100 книг и альбомов. И, как сказал тюменский писатель Виктор Строгальщиков, сначала у членов жюри, в состав которого входил и он, глаза разбежались от изобилия и разнообразия обложек. Но когда начали знакомиться с содержимым, положительных эмоций поубавилось. В результате, главный приз – за лучшую художественную книгу – так и не был присужден. «Это печально, – сказал Строгальщиков. – Для меня главная книга – художественная: проза, поэзия. Все остальное – гарнир. Если нет главного блюда, то ковырять вилкой в гарнире не так уж интересно».
Одной из проблем современного книгоиздательства, считает вице-президент Союза дизайнеров России Геннадий Вершинин, является недостаток вкуса в выборе дизайна книги, издержки корректуры, в результате, даже хорошая по содержанию книга, не привлекает к себе внимания читателей и остается невостребованной. Вместе с тем, участники пресс-конференции отметили и тот факт, что, напротив, на издание различных презентационных альбомов, справочников, альманахов, заказчики денег не жалеют. Там и дизайн, и бумага – на высшем уровне, соответственно, и себестоимость подобных экземпляров измеряется несколькими тысячами рублей каждый, а вот содержание частенько хромает. Рафаэль Гольдберг, журналист и писатель, предложил вообще не брать подобные «книги» на конкурс, так как «книгами их назвать нельзя, это подарочные вещи, имеющие ценность разве что для узкого круга сотрудников той или иной корпорации».
Но гораздо больше огорчений, чем издержки дизайна, как писателям, так и издателям приносит нездоровая ситуация, сложившаяся на книжном рынке. Главный тюменский распространитель книжной продукции – ООО «Топ-книга», являющийся, по сути, монополистом, весьма неохотно принимает к распространению книги местных авторов. Был даже такой курьезный случай, когда известный тюменский писатель Зот Тоболкин сам продавал на рынке свои книги, потому что их отказались брать магазины. Не раз приходилось слышать от тюменских писателей, что их творчество больше востребовано в столице, чем в собственном городе. Таким образом, определилась еще одна, возможно, главная задача конкурса – расшевелить книжный рынок, повернуть его лицом к тюменским авторам.
Не осталась без внимания журналистов и проблема дороговизны книг. К сожалению, большинство тюменских изданий не доходят до широкого круга читателей, так как выпускаются под заказ ограниченным тиражом, в основном, на деньги, выделяемые из регионального бюджета в рамках различных грантов. Андрей Шулепов, генеральный директор книготорговой фирмы «Фолиант», привел лишь один подобный пример: 3-х томник «Энциклопедия Тюменской области», «Энциклопедия Югры» и «Энциклопедия Ямала». Эти книги, вызвавшие живой интерес читателей, можно будет прочитать только в библиотеках. Как сказал Андрей Михайлов, заместитель директора департамента информационной политики ТО, самым затратным является создание и выпуск первого тиража. Если возникнет читательский интерес, вполне возможно второе и третье переиздание, которое обойдется гораздо дешевле. Проблема только в том, что никто не занимается изучением читательского спроса, во всяком случае, на местном уровне, касающегося местной тематики.
«Нашей кафедре всего два года, мы открылись в 2005-ом, – говорит Наталья Дворцова, – и мы только начинаем работать в этом направлении. Обязательно будем готовить не только профессиональных издателей и редакторов, но также распространителей книжной продукции. У нас уже есть предложения в этой области из Москвы и Санкт-Петербурга, будем отправлять туда наших студентов на стажировку».
Не без оптимизма смотрят в будущее и тюменские писатели. «Конкурс дает толчок двигаться дальше, – считает Виктор Строгальщиков. – С интересом жду, что появится у нас на столе в этом году. Надежды питают не только юношей, но и писателей!»
Пока же организаторы конкурса разослали более ста приглашений в города юга области, Югру и Ямал. Заявки (в свободной форме), книги и журналы на конкурс будут приниматься в ТюмГУ до 1 декабря, а награждение победителей конкурса «Книга года-2008» состоится 19 декабря.