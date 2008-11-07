Страда завершена, страдания продолжаются

Каждый день хожу в магазин за продуктами и не перестаю удивляться, как продавцы успевают менять ценники на товары. Еще вчера в «Пчелке» охлажденные куриные окорочка стоили 146 рублей за килограмм, а сегодня за них нужно заплатить 154. На днях продавец прямо из рук забрала рагу на подложке, сказав, что на весь товар будет сделана наценка – на 10 рублей. Еще больше удивляет, что в торговых точках, расположенных по соседству друг от друга цены на одни и те же продукты разные. К примеру, булочка с изюмом в «Русском каравае» стоит 8 рублей, а в продуктовом через дорогу уже 11. И было бы еще понятно, если бы эти деньги шли в карман того, кто эти продукты производит, но с какой стати задирает цены торговля, у которой расходы ни на аренду, ни на зарплату продавцов, ни даже на транспорт так стремительно не увеличиваются?
Экономисты утверждают, что о продовольственной безопасности государства можно говорить, если оно не менее чем на 85 % обеспечивает себя сельхозпродукцией отечественного производства. В 2007 году в Россию было импортировано более 50 % продуктов питания, в том числе более 40 % мяса и 25 % молока. По сравнению с 2004 годом количество завозимой сельхозпродукции в страну увеличилось вдвое.
В Тюменской области в 2008 году на поддержку и развитие сельского хозяйства запланировано израсходовать 5% бюджета. Это почти вчетверо меньше, чем тратилось на те же цели в 70-80-е годы прошлого века, и в пять раз больше, чем «отваливает» российскому агропрому в целом федеральный бюджет. Лишь 1 процент бюджетных средств РФ (включая нацпроект АПК, модернизированный затем в соответствующую программу) в 2008 году отпущен на поддержку отечественного сельхозпроизводителя. В США эта цифра составляет 35 %, в таких странах как Япония и Финляндия – 60 %.
Своих коров режем, мясо едим импортное
В особо уязвимом положении находится животноводство. Это одна из самых затратных отраслей, содержание крупного рогатого скота обходится дорого. При этом закупочные цены на мясо от отечественного производителя искусственно занижаются по причине насыщения рынка дешевым импортным товаром. О том, какого качества завозимое из Австралии, Европы и Америки мясо, можно услышать в телевыпусках новостей, где время от времени проскальзывают сюжеты, которые с полным основанием можно отнести в криминальную хронику. Более того, зарубежные государства не жалеют долларов и евро, чтобы снизить стоимость и без того низкосортной продукции, лишь бы пропихнуть ее на российский рынок. Тем самым убивают двух зайцев: избавляются от плохого товара и вытесняют с прилавков наших магазинов мясо российского производства.
– В Тюменской области ситуация немного лучше, чем в целом по России, – говорит Николай Барышников, депутат областной думы, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям. – Потому что мы делаем серьезные вливания в животноводческую сферу. Но и у нас наметился спад, особенно это касается мелких фермерских хозяйств, которые являются более затратными по сравнению с крупными предприятиями. Крестьянин говорит: зачем мне вкладывать силы и средства в содержание скотины, а потом сдавать мясо и молоко за бесценок, когда все это можно купить в любом магазине. Вот так в целом по стране только за прошлый год было зарезано 250 тысяч голов крупного рогатого скота.
Нужна политическая воля
Депутат убежден, что без срочных мер по государственной поддержке отечественному сельхозпроизводителю не выжить. И меры эти должны включать в себя государственный контроль за ценообразованием на товары первой необходимости. Сейчас лишь 25-30% рыночной стоимости продуктов питания составляет труд крестьянина-производителя, все остальное накручивают переработчики и торговля. Во всех странах мира картина прямо противоположная – труд крестьянина – 70 и более процентов, и лишь 30% от стоимости товара идет перекупщикам сырья.
Больно бьет по сельскому хозяйству и безудержный рост цен на энергоносители, ГСМ, металлопродукцию. Вопреки всем законам рыночной экономики, снижение мировых цен на нефть почти в два раза с начала нынешнего года почти никак не сказалось на стоимости горюче-смазочных материалов на внутреннем российском рынке. Только в октябре ряд нефтяных компаний начали снижать цены на бензин – на 50 копеек за литр! Раз правительство допускает такое положение дел, следовательно, по мнению тюменских законодателей, государство обязано компенсировать крестьянину растущие затраты на ГСМ, а также убытки, связанные с ростом процентов по кредитам на развитие производства.
Урожай собран
В Тюменской области завершилась уборка урожая. Ожидалось, что в этом году он будет наиболее высоким, так как из бюджета были выделены деньги на закупку дорогого зерна, техническое перевооружение сельских хозяйств. Но, по официальной версии, подвела погода: июль был засушливым, «выгорело» 50 тыс. гектаров, а конец августа – сентябрь, когда шла уборка урожая, наоборот, дождливыми и холодными. Тем не менее, с тюменских полей собрано 1 млн. 300 тыс. тонн зерна, что на 100 тысяч тонн меньше по сравнению с прошлым годом. Урожайность составила чуть больше 20-22 центнеров с гектара. В прошлом году она достигала 24 центнеров с гектара.
В целом по России эта цифра не многим выше – 22,2 центнера с гектара. А всего в закрома родины с полей поступило более 100 млн. тонн зерна в чистом весе. Что, по словам министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, является самым высоким показателем урожайности зерновых за последние 15 лет. Как говорят мудрые крестьяне, ни один рубль, вложенный в сельское хозяйство, не остается попусту закопанным в землю, он обязательно дает плоды и окупает себя сторицей.
В бюджете на 2009 год, который на прошлой неделе был принят областной думой, на долю сельского хозяйства прописано выделить 5,5 % расходной части. В бюджете РФ на будущий год заложен все тот же один процент.
Вероника Ильина