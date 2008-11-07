Страда завершена, страдания продолжаются

Каждый день хожу в магазин за продуктами и не перестаю удивляться, как продавцы успевают менять ценники на товары. Еще вчера в «Пчелке» охлажденные куриные окорочка стоили 146 рублей за килограмм, а сегодня за них нужно заплатить 154. На днях продавец прямо из рук забрала рагу на подложке, сказав, что на весь товар будет сделана наценка – на 10 рублей. Еще больше удивляет, что в торговых точках, расположенных по соседству друг от друга цены на одни и те же продукты разные. К примеру, булочка с изюмом в «Русском каравае» стоит 8 рублей, а в продуктовом через дорогу уже 11. И было бы еще понятно, если бы эти деньги шли в карман того, кто эти продукты производит, но с какой стати задирает цены торговля, у которой расходы ни на аренду, ни на зарплату продавцов, ни даже на транспорт так стремительно не увеличиваются?