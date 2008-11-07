Создан сайт для российских доноров крови

Сайт YaDonor.ru призван стать единым источником информации о состоянии и развитии Службы крови и проблемам донорства в России.
Новый сайт предоставляет посетителям информацию о нормативно-правовой базе донорства. Желающие стать донорами смогут узнать адреса пунктов Службы крови, ознакомиться с рекомендациями по подготовке к сдаче крови, а также с возможными противопоказаниями к донорству. На сайте есть лента новостей и видеоархив. Отдельный раздел посвящен пациентам – взрослым и детям, спасенным благодаря помощи доноров. Еще один важный блок – карта донорства в России, отображающая количество доноров на тысячу жителей в каждом регионе страны.
Посетители сайта YaDonor.ru также могут подать заявку на участие в программе развития Службы крови и отправить письмо с предложениями в адрес оргкомитета. Кроме того, на сайте указан телефон единой горячей линии по вопросам донорства крови и ее компонентов. Телефонная линия работает круглосуточно, звонок по ней – бесплатный для жителей всех регионов России.