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Создан сайт для российских доноров крови

7 ноября 2008, 13:18
Министерство здравоохранения и социального развития заявило о создании нового интернет-портала для доноров крови.

Сайт YaDonor.ru призван стать единым источником информации о состоянии и развитии Службы крови и проблемам донорства в России.

Новый сайт предоставляет посетителям информацию о нормативно-правовой базе донорства. Желающие стать донорами смогут узнать адреса пунктов Службы крови, ознакомиться с рекомендациями по подготовке к сдаче крови, а также с возможными противопоказаниями к донорству. На сайте есть лента новостей и видеоархив. Отдельный раздел посвящен пациентам – взрослым и детям, спасенным благодаря помощи доноров. Еще один важный блок – карта донорства в России, отображающая количество доноров на тысячу жителей в каждом регионе страны.

Посетители сайта YaDonor.ru также могут подать заявку на участие в программе развития Службы крови и отправить письмо с предложениями в адрес оргкомитета. Кроме того, на сайте указан телефон единой горячей линии по вопросам донорства крови и ее компонентов. Телефонная линия работает круглосуточно, звонок по ней – бесплатный для жителей всех регионов России.

#Новости#Доноры#Здоровье#Интернет#Медицина#Ксения#Общество
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