Перерабатывать мусор в Тюмени пока некому

Как пояснил Геннадий Николаевич, европейский способ сортировки мусора в России не приживется: «Если я предложу вам складывать мусор в четыре разных пакета, большинство мне скажет «бред» и выкинет все в одном пакете». Проблема в том, что сегодня у нас отсутствует технология сортировки, а сортировка ручная довольно затратная. Тем не менее, искать выход из ситуации надо. Именно поэтому Департамент готов пойти навстречу инвесторам, и даже выделить место на строящемся уже полигоне для мусороперерабатывающего завода, только проект должен быть эффективным, выгодным не только экономически, но и экологически.