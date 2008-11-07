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Перерабатывать мусор в Тюмени пока некому

7 ноября 2008, 11:02
Как рассказал на заседании круглого стола «Ремонтный сезон – 2008» директор департамента городского хозяйства администрации г. Тюмени Геннадий Зверев, на сегодняшний день ни один из инвесторов не готов представить достойный проект по переработке бытовых отходов.

Поэтому пока для решения проблемы со свалками осуществляется проект постройки нового мусорного полигона, завершить который планируется в 2009 году.

К сожалению, инвесторов сегодня интересуют всего два вида отходов: цветные металлы и целлюлоза. Однако характер отходов в наше время существенно изменился, основную часть их составляет пластик и стекло.

Как пояснил Геннадий Николаевич, европейский способ сортировки мусора в России не приживется: «Если я предложу вам складывать мусор в четыре разных пакета, большинство мне скажет «бред» и выкинет все в одном пакете». Проблема в том, что сегодня у нас отсутствует технология сортировки, а сортировка ручная довольно затратная. Тем не менее, искать выход из ситуации надо. Именно поэтому Департамент готов пойти навстречу инвесторам, и даже выделить место на строящемся уже полигоне для мусороперерабатывающего завода, только проект должен быть эффективным, выгодным не только экономически, но и экологически.

#Новости#Благоустройство#Тюмень#Ксения#Общество
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