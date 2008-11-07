«Ангелина» предлагает тюменцам выбрать мебель

Хотите внести свежие идеи в свой интерьер? В салоне мебели «Ангелина» Вы найдёте всё необходимое: готовые кухни, кухни по индивидуальным заказам на любой вкус, более 40 моделей мягкой мебели из Финляндии, мебель для гостиной…