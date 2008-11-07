«Ангелина» предлагает тюменцам выбрать мебель

Салон мебели «Ангелина» предлагает все тюменцам широкий ассортимент мебели для дома и офиса. Наборы мебели для руководителей, мебель для персонала, огромный выбор офисных кресел по самым выгодным ценам никого не оставят равнодушным.
Хотите внести свежие идеи в свой интерьер? В салоне мебели «Ангелина» Вы найдёте всё необходимое: готовые кухни, кухни по индивидуальным заказам на любой вкус, более 40 моделей мягкой мебели из Финляндии, мебель для гостиной…
Компания имеет большой опыт в технологии производства меламиновых пленок в России на базе производственной площадки в г. Тюмени, которая включает в себя современный цех смол и линию пропитки.