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Тюменкие машины начали переобуваться

6 ноября 2008, 14:26
В настоящее время в Тюмени на некоторых автомастерских начался ажиотаж на смену шин. Пока в очередях стоят не более десяти машин.
Сюжет
Тюмень

Однако, как утверждают специалисты, к вечеру количество автомобилей может увеличиться в разы.

Кое-где смена шин проходит по записи. На данный момент до десятого числа все места заняты. Но есть и такие автомастерские, где очередь расписана уже на неделю вперёд.

Как правило, ажиотаж наблюдается на тех шиномонтажках, которые находятся в центре Тюмени. На окраинах города ситуация поспокойнее.

Стоимость услуги по городу варьируется от одной до трёх тысяч рублей. Это зависит марки и модели железного коня. В зависимости от габарита транспорта, на работу уходит не более одного часа.

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