Тюменкие машины начали переобуваться

Однако, как утверждают специалисты, к вечеру количество автомобилей может увеличиться в разы.
Кое-где смена шин проходит по записи. На данный момент до десятого числа все места заняты. Но есть и такие автомастерские, где очередь расписана уже на неделю вперёд.
Как правило, ажиотаж наблюдается на тех шиномонтажках, которые находятся в центре Тюмени. На окраинах города ситуация поспокойнее.
Стоимость услуги по городу варьируется от одной до трёх тысяч рублей. Это зависит марки и модели железного коня. В зависимости от габарита транспорта, на работу уходит не более одного часа.