nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Царство эльфов будет соседствовать с Тобольским Кремлем этой зимой

6 ноября 2008, 16:10
В этом году центральный Ледовый городок в Тобольске будет располагаться на Красной площади около Кремля.

Раньше городскую елку устанавливали на площади напротив гостиницы «Славянская», однако теперь там развернулась строительная площадка.

Строительство ледового городка около Кремля начнется примерно через месяц, будущий парк будет носить название «Хрустальная сказка Дюймовочки». Как рассказала председатель комитета по культуре администрации Тобольска Наталья Осипова, тематику городка определят сказки Ганса Христиана Андерсена. Около елки появятся ледовые фигуры с цветной подсветкой самых разных героев: эльфов, лягушки, ласточки… Всего планируется израсходовать около 600 кубометров льда. Ледовый городок должен заработать примерно 25-го декабря.

Помимо ледовых сказочных фигур тобольскую Красную площадь также украсит ель высотой около 20 метров и разнообразные горки.

#Новости#Праздники#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25