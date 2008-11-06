Царство эльфов будет соседствовать с Тобольским Кремлем этой зимой

Строительство ледового городка около Кремля начнется примерно через месяц, будущий парк будет носить название «Хрустальная сказка Дюймовочки». Как рассказала председатель комитета по культуре администрации Тобольска Наталья Осипова, тематику городка определят сказки Ганса Христиана Андерсена. Около елки появятся ледовые фигуры с цветной подсветкой самых разных героев: эльфов, лягушки, ласточки… Всего планируется израсходовать около 600 кубометров льда. Ледовый городок должен заработать примерно 25-го декабря.