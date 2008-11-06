Русский пейзаж Александра Павлова очаровал тюменцев

Александр Павлов преподносит то, что так знакомо и близко ему и то, что в то же время затрагивает зрителя. В его полотнах каждый сможет отыскать что-то свое, забытое. Глядя на его картины, можно почувствовать тепло весеннего солнца, колкость морозного воздуха зимним утром. Павлов работает в традиционных жанрах, но при этом ему удается оставаться оригинальным и узнаваемым. В свои картины он вкладывает впечатления от увиденного, как бы показывая нам личное видение красот сибирской природы. Его творчеству свойственна поэтичность, музыкальность, он светло и радостно воспринимает мир и таким загадочным, таинственным и полным очарования преподносит его нам.