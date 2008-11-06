Русский пейзаж Александра Павлова очаровал тюменцев

Александр Павлов родился 9 мая 1951 года в селе Дмитриевское Ивановской области. Получил отличное профессиональное образование: с отличием закончил Ивановское художественное училище, занимался в Академии художеств Ленинграда, окончил художественно-графический факультет Нижнее-Тагильского педагогического института. В период с 1977 по 1991 год работал в Тюменском отделении художественного фонда РСФСР, совершенствовался как живописец в домах творчества Союза художников. В 1977 году принят в Молодежное объединение Союза художников. В 1991 году принят в Союз художников СССР. Его произведения находятся в Государственном Русском музее, других музеях России, Тюменском музее изобразительных искусств, в частных коллекциях России, Франции, Германии, Польши, Венгрии, США. В Тюмени художник живет с 1977 года.
Александр Павлов является участником многих крупных художественных выставок, регионального, зонального, республиканского значения. Художник пишет пейзажи, портреты, натюрморты, тематические картины. Большее предпочтение Павлов отдает пейзажу и натюрморту.
Александр Павлов преподносит то, что так знакомо и близко ему и то, что в то же время затрагивает зрителя. В его полотнах каждый сможет отыскать что-то свое, забытое. Глядя на его картины, можно почувствовать тепло весеннего солнца, колкость морозного воздуха зимним утром. Павлов работает в традиционных жанрах, но при этом ему удается оставаться оригинальным и узнаваемым. В свои картины он вкладывает впечатления от увиденного, как бы показывая нам личное видение красот сибирской природы. Его творчеству свойственна поэтичность, музыкальность, он светло и радостно воспринимает мир и таким загадочным, таинственным и полным очарования преподносит его нам.
Персональные выставки художника всегда проходят с большим успехом. Не осталось творчество признанного художника без внимания и на этот раз. На открытие пришло много любителей и ценителей высокого искусства. Для посетителей были приготовлены календари и красочные каталоги с произведениями Павлова, которые можно было взять на память о выставке. Также художник раздавал автографы и общался с поклонниками своего искусства.
На выставке можно увидеть около 200 живописных работ, 153 из которых экспонировались в Государственном Русском музее в городе Санкт-Петербурге. Выставка продолжит свою работу до 10 декабря.