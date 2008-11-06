Обманутые дольщики: деньги вложены, а квартир нет

Около 100 обманутых дольщиков вышли 1 ноября на митинг у здания правительства Тюменской области, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме и добиться ответа на вопрос: когда же, наконец, они смогут получить свои долгожданные квартиры?
Сколько всего в Тюмени обманутых дольщиков – никто не считал. Но только в домах по ул. Широтной и Александра Матросова их насчитывается более 600 человек. Не менее обманутыми чувствуют себя и частные инвесторы домов в котеджном поселке Комарово, в пос. Мыс, а также других районах, где сроки сдачи жилых домов сильно расходятся с оговоренными в договорах. И, как стало известно, многие из этих инвесторов – жители северных автономий, получившие средства на приобретение жилья в областном центре в рамках целевой программы переселения северян в более благоприятные климатические условия.
Мама Галины Геннадьевны Земляковой Анна Ильинична Гоголева – ветеран труда, всю жизнь прожила в Югре, в п. Березово. Три года назад по программе переселения был заключен договор с Областным фондом жилищного строительства, округ перечислил деньги, часть средств семья ветерана внесла из собственных сбережений, и вот уже три года мыкаются в ожидании сдачи дома. Вот что рассказала Галина Геннадьевна: «Сумма на приобретение жилья была выделена небольшая – 750 тысяч рублей, к тому же, нам дали всего неделю на поиск подходящего жилья. Выбор предоставили небогатый, мы бегали по городу как ужаленные, смотрели предложенные объекты, но ни один из них не подходил под условия программы: то документы не так оформлены, то не подходят квадратные метры. Самым оптимальным вариантом оказался дом, который строила компания «ТюменьЛукойлСтрой». Юристы Областного фонда жилищного строительства две недели проверяли документы и пришли к выводу, что у этой фирмы все в порядке, в полном соответствии с требованиями программы.
Точно так же как Анна Ильинична, свои средства строительной фирме, в названии которой фигурирует хорошо известная северянам аббревиатура, доверила и жительница поселка Усть-Юган Евдокия Артемьевна Кызынгашева и десятки других жителей Югры и Ямала. Вряд ли кого-то из них в областном фонде предупреждали о том, что предлагаемые им дома являются долгостроем (строительство дома по ул. Широтная ведется с 1998 года, квартиры в нем агентства недвижимости перепродают уже неоднократно).
Вскоре выяснилось, что у строительной фирмы возникли проблемы. А вскоре и сама строительная компания прекратила существование. Дольщикам, пытающимся дозвониться и что-то узнать о судьбе своих квартир, отвечает автоответчик.
Всего у «ТюменьЛукойлСтроя» пять домов в стадии незавершенного строительства: ГП-3 и ГП-7 в районе МЖК, ГП-1 на ул. Магаданской, ГП-20 в створе улиц Смоленской – Грибоедова – Кузнецова, а также самый проблемный – ГП-2-3 в Тюменском микрорайоне – строительство которого уже много лет остается в начальной стадии.
До недавнего времени обманутые дольщики пытались найти правду каждый своим путем. Есть те, кто, наняв адвокатов, ходил по судам, другие обивали пороги властных структур. При областной думе даже была создана рабочая группа во главе с депутатом от «Единой России» Андреем Артюховым. В июле впервые вышли на митинг. Александр Рясный, возглавивший инициативную группу обманутых дольщиков (ждет своей квартиры в доме по ул. Широтная, 96 с 2001 года), говорит, что обращался практически во все кабинеты власти. Дело обещал взять на контроль директор главного управления строительства Евгений Мискевич. Митингующим тогда власти пообещали найти инвестора, который достроит их дома, на том и разошлись. А уже в октябре выяснилось, что никто достраивать эти дома не собирается, дольщикам же предложили создать ТСЖ, собрать недостающие для окончания строительства деньги и на них довести дома до ума. «По сути, нам предложили дважды заплатить за свои квартиры, – резонно заключает Александр Рясный».
А что же с «ТюменьЛукойлСтроем»? Из неофициальных источников известно (и официальные этого не отрицают), что фирма по-прежнему работает, только под другим названием. Но вот выяснить ее новое название никак не удается. На встречу с митингующими 1 ноября вышел председатель комитета по делам национальностей ТО Евгений Воробьев. Он заверил, что проблема обманутых дольщиков находится под контролем областных властей и что виновные в мытарствах сотен несостоявшихся новоселов не уйдут от ответственности. Правда, назвать этих виновных отказался. Он предложил митингующим собрать необходимые документы и направить их в суд, чтобы затем, через судебных приставов, добиться возврата своих денег или квартир. Чем вызвал бурю возмущения пострадавших. Так, Таисия Николаевна Кораблева, более 20 лет проработавшая в Новом Уренгое, сказала, что подобные советы даются для того, чтобы увести людей в сторону и затянуть решение проблемы, что у многих дольщиков все решения суда давно на руках, да только воз и ныне там.
Дольщики, обнадеженные заявлениями в прессе о готовящемся в государственной думе законе, по которому региональные власти, допустившие беспорядки на строительном рынке жилья, будут обязаны выкупать и достраивать проблемные объекты, требуют от областных структур уже сейчас взять ответственность за происходящее на себя. Но, как заявил на собрании дольщиков Евгений Воробьев, цена вопроса в данном конкретном случае – 300 млн. рублей, а такой статьи расходов в областном бюджете не предусмотрено.
Вместе с тем, по его словам, губернатор области Владимир Якушев дал согласие встретиться с обманутыми дольщиками 7 ноября. Дата символичная.