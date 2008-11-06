Обманутые дольщики: деньги вложены, а квартир нет

А что же с «ТюменьЛукойлСтроем»? Из неофициальных источников известно (и официальные этого не отрицают), что фирма по-прежнему работает, только под другим названием. Но вот выяснить ее новое название никак не удается. На встречу с митингующими 1 ноября вышел председатель комитета по делам национальностей ТО Евгений Воробьев. Он заверил, что проблема обманутых дольщиков находится под контролем областных властей и что виновные в мытарствах сотен несостоявшихся новоселов не уйдут от ответственности. Правда, назвать этих виновных отказался. Он предложил митингующим собрать необходимые документы и направить их в суд, чтобы затем, через судебных приставов, добиться возврата своих денег или квартир. Чем вызвал бурю возмущения пострадавших. Так, Таисия Николаевна Кораблева, более 20 лет проработавшая в Новом Уренгое, сказала, что подобные советы даются для того, чтобы увести людей в сторону и затянуть решение проблемы, что у многих дольщиков все решения суда давно на руках, да только воз и ныне там.