Тюменским журналистам рассказали о профилактике наркомании

Наверное, нет ни одного человека, который бы не слышал о наркомании. Газеты и журналы, телевидение и радио – все без устали твердят об этом пагубном пристрастии. А нужно ли вообще освещать эту проблему и если нужно, то как подать её публике, чтобы не навредить? Ответы на эти и многие другие вопросы тюменские журналисты искали в рамках обучающего семинара по профилактике наркомании.
В среду, 29 октября, группа представителей тюменских СМИ десантировалась в детский центр «Ребячья республика», где в рамках межрегиональной научно-практической конференции состоялся обучающий семинар «Роль первичной профилактики в формировании антинаркотических установок у детей и молодежи». За этим «сложносочиненным» названием скрывались лекция и мастер-класс для представителей журналистской братии, а также пресс-конференция с участниками волонтерского движения в Тюменской области.
Первым пунктом в программе дня значилась секция «Освещение в СМИ вопросов профилактики наркомании», руководила которой кандидат психологических наук Наталья Старцева. Лекция Натальи Геннадьевны была посвящена журналистским материалам о наркомании, их ошибках и том эффекте, что эти работы вызывают в обществе. О том, что СМИ являются четвертой властью, прекрасно знают и сами журналисты, но о том, что их профессиональная деятельность влияет на уровень потребления наркотиков, догадывается не каждый. Да, своим материалом автор может добиться у читателя как негативного отношения к наркотикам, так и абсолютно противоположного – вызвать интерес к смертоносному зелью.
К сожалению, таких текстов с «обратным» эффектом гораздо больше, нежели правильных. Главной причиной можно назвать отсутствие и в стране, и в средствах массовой информации концепции относительно борьбы с наркоманией. Ну а от нее, вернее от отсутствия таковой, уже исходят ошибки, допускаемые журналистами в работе. Как говорится, хотят как лучше, а получается как всегда… Вот чтоб не получалось «как всегда» и стоит поподробнее прислушаться к мнению специалиста, дабы уберечься от неправильных и «вредных» журналистских материалов.
Причины таковых ошибок, а также темы, освещения которых стоит избегать, были названы в ходе работы секции, ведь, по словам Натальи Старцевой, «эффективная профилактика возможна только грамотными журналистами». Но то теория, а закрепить полученные знания на практике и попробовать свои силы в создании сильных, а главное правильных с точки зрения профилактики текстов, гостям семинара предложили во время мастер-класса «Создание статей, радио и телесюжетов по профилактике психоактивных веществ».
Под руководством Евгений Доценко, заведующего кафедрой общей и социальной психологии ТюмГУ, который поделился с собравшимися некоторыми профессиональными секретами, участники семинара принялись за создание «идеального» материала из предложенных заготовок. Вышло не сказать, что б великолепно, но главное, что определенные установки и правила по созданию эффективных журналистских материалов были усвоены.
Завершающим аккордом дня стала пресс-конференция с участниками волонтерского движения. Приятным удивлением было увидеть столько энергичных молодых ребят и девчонок, которые стали посланниками здорового образа жизни. Волонтеры с упоением рассказывали о своей работе со сверстниками, делились впечатлениями от обучающей программы по волонтерству.
Хочется верить, что и школа волонтеров, и конференция для педагогов, и семинар для журналистов принесут свои плоды – борьба с наркоманией станет более эффективной на всех фронтах.