Тюменским журналистам рассказали о профилактике наркомании

Первым пунктом в программе дня значилась секция «Освещение в СМИ вопросов профилактики наркомании», руководила которой кандидат психологических наук Наталья Старцева. Лекция Натальи Геннадьевны была посвящена журналистским материалам о наркомании, их ошибках и том эффекте, что эти работы вызывают в обществе. О том, что СМИ являются четвертой властью, прекрасно знают и сами журналисты, но о том, что их профессиональная деятельность влияет на уровень потребления наркотиков, догадывается не каждый. Да, своим материалом автор может добиться у читателя как негативного отношения к наркотикам, так и абсолютно противоположного – вызвать интерес к смертоносному зелью.