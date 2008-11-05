Тюмень заинтересовала Павла Любимцева загадками истории

Павел Любимцев - известный телеведущий. Он знаком российским телезрителям по таким программам как "Городское путешествие" и "Путешествия натуралиста". 2 ноября Павел Любимцев посетил Тюмень с филармонической программой "Я хочу рассказать вам...", в которой прозвучали произведения И.Андроникова и В. Лакшина. В органном зале Тюменской филармонии состоялась пресс-конференция с его участием.
Павел Евгеньевич вспоминает прошлый визит с интересом, больше всего ему запомнился монастырь, основанный Филофеем Лещинским, а еще старая Тюмень - дома начала 20 века.
На этот раз Любимцев сам приготовился заинтересовать жителей Тюмени. Артист, как считает Павел Евгеньевич, свободен в выборе произведения для выступления – он сам выбирает автора, жанр, манеру повествования. При выборе большое значение имеет вкус чтеца и его цель. "Что я хочу сказать? Что хочу произнести со сцены?" – эти вопросы должен задать себе артист, прежде чем выйти на сцену. Если исполнитель увлечен тем, что говорит, то и зрителю будет интересно. Главное - уметь интересно рассказывать.
"У меня в репертуаре 20 программ, но Тюменская Филармония выбрала Андроникова и Лакшина" – рассказал Павел Любимцев. Он признался тюменским журналистам, что пребывал в сомнении: как можно отделить текст от автора? Однако решил, что если Андроников записывал и издавал свои произведения, значит, хотел, что бы их услышали. Прошло 100 лет со дня его рождения великого писателя, но современна публика не знает его имени, посетовал Павел Любимцев.
Сам Павел Любимцев знаком тюменцам лучше, чем Ираклий Андроников. Программа "Путешествия натуралиста" выходила 5 лет, а это 250 с лишним серий. Потом возникла новая передача - "Городское путешествие". Две программы шли параллельно, в одно и то же время на разных каналах, аудитория поделилась пополам, пришлось выбирать. Павел выбрал "Городское путешествие".
"Я не зоолог, я дилетант, для меня непросто было выдержать столько программ, я начал повторяться" - говорит Павел Евгеньевич.
Добавим, что Павел Любимцев выпустил две книги на основе путешествий: "Экзотические страны" и "Загадки Латинской Америки".