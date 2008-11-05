Тюмень заинтересовала Павла Любимцева загадками истории

На этот раз Любимцев сам приготовился заинтересовать жителей Тюмени. Артист, как считает Павел Евгеньевич, свободен в выборе произведения для выступления – он сам выбирает автора, жанр, манеру повествования. При выборе большое значение имеет вкус чтеца и его цель. "Что я хочу сказать? Что хочу произнести со сцены?" – эти вопросы должен задать себе артист, прежде чем выйти на сцену. Если исполнитель увлечен тем, что говорит, то и зрителю будет интересно. Главное - уметь интересно рассказывать.