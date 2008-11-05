«Центр гендерных исследований» открыт для всех тюменцев

Темы заседаний не навязываются извне, а возникают по мере возрастания интереса к той или иной проблеме. Как правило, вначале заслушивается доклад преподавателя или профессора, а затем завязывается дискуссия. Наталья Третьякова считает очень важным задать беседе научный тон, дать внятный научный ответ каждому слушателю, чтобы поняли «даже те, кто считают наш клуб «закрытым клубом ведьм». Как выяснилось, такие беседы довольно действенны, поскольку после их проведения подходят и благодарят и те, кто пришел на заседание посмеяться. Вполне возможно, что популяризация гендерных вопросов даст свои результаты, и в будущем «Word» перестанет изменять «гендер» на «тендер».