«Центр гендерных исследований» открыт для всех тюменцев

Зачем мужчинам гендерное равенство? Нужен ли феминизм в России? Феномен гомосексуальности - эти и другие темы обсуждают на заседании тюменского «Центра гендерных исследований».
Впрочем, организаторы, Наталья Александровна Третьякова и Олеся Лобанова, утверждают, что «Центр гендерных исследований» - это громкое название, по сути, сейчас это дискуссионный клуб. Исследование гендерных проблем в нашей стране не имеет долгой истории, именно поэтому многие воспринимают «Центр» несколько превратно. Слова «феминизм» и «гомосексуальность» для многих являются чем-то вроде красной тряпки для быка. Даже в научной среде не всегда проблема гендера воспринимается серьезно.
Однако, каким бы негативным ни было отношение к данной области исследований, а интерес к ней есть. Как рассказала Наталья Александровна, студенты во время занятий, где обсуждается тема феминизма как категории международных отношений, всегда выражают заинтересованность вопросом.
Дискуссионный клуб дает возможность тем, кто интересуется гендерной проблематикой, найти единомышленников или, наоборот, с кем-то поспорить, высказать свое мнение. Как выяснилось, в Тюмени многие защищали научные работы на тему гендера, однако между собой мало кто общается.
Темы заседаний не навязываются извне, а возникают по мере возрастания интереса к той или иной проблеме. Как правило, вначале заслушивается доклад преподавателя или профессора, а затем завязывается дискуссия. Наталья Третьякова считает очень важным задать беседе научный тон, дать внятный научный ответ каждому слушателю, чтобы поняли «даже те, кто считают наш клуб «закрытым клубом ведьм». Как выяснилось, такие беседы довольно действенны, поскольку после их проведения подходят и благодарят и те, кто пришел на заседание посмеяться. Вполне возможно, что популяризация гендерных вопросов даст свои результаты, и в будущем «Word» перестанет изменять «гендер» на «тендер».
«Центр гендерных исследований» приглашает на заседания всех заинтересовавшихся. Круглый стол проводится раз в две недели по вторникам в 15-00 в ИИиПН ТюмГУ.
Телефоны для справок: 8–922–648-0001, 8-922-479-2457.