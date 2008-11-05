Трасса Тюмень–Омск унесла жизни двоих детей

Деяния взрослых стали причиной гибели детей на тюменских дорогах.
4 ноября в Ялуторовском районе на 44 километре автодороги Тюмень–Омск автомобиль «Шевроле Ланос» выехал на полосу встречного движения. По предварительным данным, управлявшая машиной, 41-летняя водительница, стаж управления автомобилем которой 7 месяцев, попыталась совершить рискованный обгон, в результате чего произошло столкновение «Шевроле» с автомобилем «Дэу Нексия».
В аварии погибли 5-летняя дочка и годовалая внучка водительницы «Шевроле». Дети находились в детских креслах, но и это не смогло спасти их в лобовом столкновении машин. Управлявшая автомобилем женщина и её 18-летняя дочь в тяжелом состоянии доставлены в больницу – у них черепно-мозговые травмы. Также во 2 ОКБ с переломами госпитализированы водитель и пассажир «Нексии».
Днем ранее в Ишимском районе на 20 километре дороги Ишим–Казанская столкнулись автомобили «Сузуки» и «Тойота». 33-летняя водительница «Сузуки» не справилась с управлением. Кроме неё самой, сотрясения головного мозга и ушибы получили 12-ти и 7-летняя девочки, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе ГИБДД области.
Всего же за выходные дни на дорогах Тюменской области произошло 31 дорожно-транспортное происшествие, в которых 7 человек погибли и 52 получили травмы.
Ночью 3 ноября на 7 км дороги Тобольск–Ушарово съехал в кювет и перевернулся автомобиль "ВАЗ 2108". 29-летний водитель не справился с управлением. Он и 21-летняя пассажирка автомобиля погибли. Еще две девушки 17-ти и 19-лет получили травмы.
2 ноября на объездной дороге у деревни Зайково в областном центре столкнулись автомобили "ВАЗ 2110" и "ВАЗ 2115". 46-летняя пассажирка 15-й модели погибла. 3 человека, водители и пассажир автомобилей доставлены в больницу.
Также в этот день в областном центре на ул. Локомотивной водитель автомобиля «Тойота Королла» не справился с управлением и врезался в дерево. От удара автомобиль загорелся. Погиб 18-летний пассажир иномарки, двое молодых людей 19-ти лет получили черепно-мозговые травмы.
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