Трасса Тюмень–Омск унесла жизни двоих детей

В аварии погибли 5-летняя дочка и годовалая внучка водительницы «Шевроле». Дети находились в детских креслах, но и это не смогло спасти их в лобовом столкновении машин. Управлявшая автомобилем женщина и её 18-летняя дочь в тяжелом состоянии доставлены в больницу – у них черепно-мозговые травмы. Также во 2 ОКБ с переломами госпитализированы водитель и пассажир «Нексии».