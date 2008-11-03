Маленький немецкий фейерверк в Тюмени

Также омичи познакомили соседей со своей столицей, показав им документальный фильм о многонаселенном и развивающемся Омске. Ведь не случайно именно этот город является гвоздем программы Дни немецкой культуры, с последней он связан практически корнями. В истории города нередко звучат немецкие фамилии, а на сегодняшний день сосредоточением российских немцев является село Азово Омской области. В Азовском немецком национальном районе регулярно отмечаются национальные праздники, проводятся фестивали, конференции и семинары, организуются прочие мероприятия областного, российского и международного масштаба. Словом, активно занимаются «возрождением и развитием немецкой народной культуры», в том числе, и за пределами области. Устраивая, например, в Тюмени "маленький немецкий фейерверк", как заметил Виктор Александрович Рейн, заместитель председателя Тюменской областной Думы