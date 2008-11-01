"Цены снижать не будем" - заявляют тюменские застройщики

Участников пресс-клуба, представителей масс-медиа, конечно же, интересовал вопрос 2009 года. Понятно, что уже строящиеся объекты будут достроены и свои обязательства перед дольщиками компании выполнят. Но насколько кризис скорректировал или скорректирует их планы? Выяснилось, что: компания "Тюменинвестстрой" не будет запускать строительство второй очереди жилого комплекса "Радуга" в "Восточном-2", это 30 тысяч кв.м. жилья. Однако, как сообщил Максим Кривцов, первый заместитель генерального директора компании "Тюменинвестстрой", первая очередь "Радуги" будет сдана по плану. Также в 2009 году будет сдан в эксплуатацию элитный комплекс "Серебряковский квартал". В качестве новых проектов Максим назвал выход на строительство нового элитного дома в центре города, подчеркнув, что "проект крайне интересен, аналогов в Тюмени нет".