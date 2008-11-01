"Цены снижать не будем" - заявляют тюменские застройщики

29 октября состоялось очередное заседание Клуба "КВ - Диалоги о недвижимости". Эксперты говорили о далеко идущих последствиях глобального экономического кризиса, и в первую очередь - как они ощутили его на себе, насколько кризис затронул их деятельность.
Прежде всего, наиболее крупные игроки первичного рынка недвижимости Тюмени отметили, что ситуация не столько трагична, сколько нагнетается отдельными сообщениями в СМИ. Все застройщики единогласно сообщили о своей решимости завершить начатые объекты, и более того, большинство участников клуба строят вполне реалистичные планы на 2009 год.
Слухи о сильно завышенных ценах на недвижимость также были опровергнуты. Как рассказал Андрей Панасюк, директор по маркетингу и продажам компании "Партнер-Инвест", ожидать падения цен на жилье столь же бессмысленно, как просить в магазине скидку на сахар или масло:
- Любой продукт, в том числе и недвижимость, имеет разумную наценку, которая не превышает средние 20% от себестоимости. Рынок уже давно сбалансирован, и эта наценка необходима для дальнейшего развития компании. Сбрасывать ее - по меньшей мере неразумно, поскольку в лучшем случае мы выйдем "в ноль". А какой смысл работать в этом случае? Зачем нести финансовые риски, лишать себя разумной прибыли?
С его мнением единогласно согласились все тюменские застройщики, которых, в частности, уже начали раздражать звонки потенциальных покупателей, интересующихся только одним вопросом: "А вы цены сбрасывать будете?" На что застройщики отвечают дружным "НЕТ".
Как выяснилось, тюменские компании не только сдают объекты в срок, но и перевыполняют собственные планы на 4-9 месяцев, что кажется совершенно невозможным в ситуации кризиса, однако происходит повсеместно. В частности, об этом заявили представители компаний "Сибинтел" "и "Оргкомитета МЖК".
Участников пресс-клуба, представителей масс-медиа, конечно же, интересовал вопрос 2009 года. Понятно, что уже строящиеся объекты будут достроены и свои обязательства перед дольщиками компании выполнят. Но насколько кризис скорректировал или скорректирует их планы? Выяснилось, что: компания "Тюменинвестстрой" не будет запускать строительство второй очереди жилого комплекса "Радуга" в "Восточном-2", это 30 тысяч кв.м. жилья. Однако, как сообщил Максим Кривцов, первый заместитель генерального директора компании "Тюменинвестстрой", первая очередь "Радуги" будет сдана по плану. Также в 2009 году будет сдан в эксплуатацию элитный комплекс "Серебряковский квартал". В качестве новых проектов Максим назвал выход на строительство нового элитного дома в центре города, подчеркнув, что "проект крайне интересен, аналогов в Тюмени нет".
Компания "Партнер Инвест" планирует выйти на освоение 4-го Заречного микрорайона, а реализация проектов в муниципальных образованиях, например, Каскаре, пока под вопросом.
Холдинговая компания "Сибинтел" выходит на две площадки: элитный дом "Даудель Де Люкс" и жилой комплекс бизнес-класса по Червишевскому тракту. "От выхода на площадку станкозавода мы сознательно отказались, хотя площадка фактически готова и наши партнеры выражали желание выйти на нее", сообщил Игорь Михайлов, заместитель генерального директора по жилой недвижимости.
"НИККА-Центр", строящая сейчас жилой комплекс "Близнецы" по ул. Демьяна Бедного, пока заморозит выход на 2,3 очереди строительства - "до прояснения ситуации".
"Сиб-Строй" также планирует снизить активность, по крайней мере, по тем проектам, которые в стадии "размышления".
Эксперты были единодушны в своих прогнозах по поводу перспектив рынка: сокращение объемов предложения на первичке повлечет за собой дефицит и, следовательно, рост цен. "По сути, мы придем к ситуации 2004-06 гг., когда спрос был велик, а предложение мало, что вызвало сильный, порядка 70% увеличение стоимости квадратного метра".