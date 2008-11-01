Молодежь Тюмени почтила память Дмитрия Донского

Основной идеей проведения фестиваля является развитие творческого потенциала талантливой молодежи и приобщение молодого поколения к сохранению исторических и культурных традиций страны. В название фестиваля положено событие военной истории Российского государства. После Куликовской битвы в 1380 году, погибших воинов перевезли в Москву и похоронили на красивейшем месте – на склоне Алабовой горы при слиянии рек Москвы и Яузы. По православной традиции на братских могилах была отслужена панихида и построены церкви. По совету и с благословения Сергия Радонежского князь Дмитрий Донской установил совершать ежегодно поминовение погибших воинов в первую субботу после 26 октября. День этот стали именовать Димитриевской субботой. Обычай совершать в этот день особый чин поминовения «… о православных воинах и всех за веру и отечество на поле брани убиенных» сохранился и до наших дней.