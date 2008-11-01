Молодежь Тюмени почтила память Дмитрия Донского

Зал театра был наполнен военными, участникам и зрителями. Людям не хватало места и приходилось садиться в проходах. Неспроста это мероприятие уже 14-ый год собирает такое количество людей. «Этот фестиваль вышел за рамки конкурса, он стал настоящим праздником» - поделился один из участников.
Основной идеей проведения фестиваля является развитие творческого потенциала талантливой молодежи и приобщение молодого поколения к сохранению исторических и культурных традиций страны. В название фестиваля положено событие военной истории Российского государства. После Куликовской битвы в 1380 году, погибших воинов перевезли в Москву и похоронили на красивейшем месте – на склоне Алабовой горы при слиянии рек Москвы и Яузы. По православной традиции на братских могилах была отслужена панихида и построены церкви. По совету и с благословения Сергия Радонежского князь Дмитрий Донской установил совершать ежегодно поминовение погибших воинов в первую субботу после 26 октября. День этот стали именовать Димитриевской субботой. Обычай совершать в этот день особый чин поминовения «… о православных воинах и всех за веру и отечество на поле брани убиенных» сохранился и до наших дней.
В этом году в фестивале примут участие более 40 коллективов из городов Тюмени, Тобольска и Кургана, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской, Оренбургской и Курганской областей. Конкурсной программой предусмотрены четыре номинации: исполнители песен, авторы-исполнители, вокально-инструментальные ансамбли, вокальные группы. Новинкой этого года стало появление трех возрастных категорий: от 14 до 18 лет, от 19 до 25 лет и от 26 до 35 лет в номинациях «исполнители песен» и «авторы-исполнители».
Небольшой театральной миниатюрой на военную, и в то же время жизненную тематику началось открытие. Приветственные слова были произнесены представителями правительства тюменской области и Тюменско - Тобольской епархии. «О, как красиво ты, бескрайнее русское поле! Ты словно русская душа наполняешь нас любовью!» - такими словами продолжилось открытие фестиваля. Прозвучала патриотическая песня в исполнении Алены Бабановой и ведущий перешел к самому главному – представлению участников и жюри. Председателем жюри в этом году стал известный автор-исполнитель Александр Шаганов. Это он пишет песни группе «Любэ». Прочитав патриотический стих, он спел песни «Там за туманами» и «За всех ребят». «Это песни о тех, кто обеспечивает чистое небо над нашей страной» - сказал Александр. Зал взорвался аплодисментами.
Итоги Межрегионального фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббота» подведут 1 ноября. Также сегодня пройдут панихида о погибших за Отечество воинах в Свято-Троицком монастыре и церемония возложения гирлянд и цветов на «Солдатской алее» на Площади Памяти и у памятника воинам локальных войн.